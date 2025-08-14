ABCCRIM e FUNDARPE promovem aula inaugural do Primeiro Seminário Pernambucano de Orientação Jurídica para a Defesa do Patrimônio Cultural

Os seminários gratuitos promovidos pela Comissão de Cultura da Academia Brasileira de Ciências Criminais ocorrerão ao longo de 12 encontros mensais na Unisãomiguel e no EREM Ginásio Pernamabucano Aurora

A Aula Inaugural do Primeiro Seminário Pernambucano de Orientação Jurídica para a Defesa do Patrimônio Cultural será dia 15 de agosto das 19 às 21h no Centro Universitário Unisãomiguel na Boa Vista, Recife-PE.

Os seminários gratuitos promovidos pela Comissão de Cultura da Academia Brasileira de Ciências Criminais ocorrerão ao longo de 12 encontros mensais na Unisãomiguel e no EREM Ginásio Pernamabucano Aurora e irão debater a importância da valorização e proteção dos nossos bens culturais, reunindo especialistas e a sociedade civil para discutir políticas públicas e orientações sobre a legislação aplicável.

A ação foi viabilizada através do Termo de Fomento 04/2025, celebrado entre a ABCCRIM e a Fundarpe, por meio de Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Estadual Nino de Enoque.

