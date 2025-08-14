Bolsa-Família: Olinda convoca beneficiários para atualização obrigatória da saúde
Ação atende mulheres, crianças, gestantes e puérperas que vivem em áreas sem cobertura de postos de saúde
Publicado: 14/08/2025 às 10:57
Avaliação de saúde é obrigatória (Divulgação )
Começou, nesta quinta (14), em Olinda, no Grande Recife, uma ação de acompanhamento obrigatório de saúde para beneficiários do Bolsa-Família.
A meta é realizar pesagem e medição de mulheres e crianças que residem em áreas sem cobertura de postos de saúde.
O acompanhamento é realizado semestralmente, de janeiro a junho (primeira vigência) e de julho a dezembro (segunda vigência).
Quem deve participar
Devem participar mulheres de 14 a 44 anos, crianças de 0 a 7 anos, além de gestantes e puérperas, que precisam manter em dia a atualização da saúde e, no caso das crianças, também da educação.
Segundo Edilane Souza, coordenadora dos serviços do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Olinda,
"Estar com o acompanhamento em dia é uma condicionalidade para a manutenção do benefício. Quem não cumprir pode ter o Bolsa Família bloqueado", explicou.
A orientação é que as pessoas procurem o CRAS mais próximo de sua residência, portando CPF ou número do NIS, carteira de vacinação (para crianças até 7 anos) e comprovante de residência. Mulheres grávidas também devem levar seu cartão de gestante, caso tenham.
A ação será realizada em todas as unidades do município até o dia 29 de agosto.
Confira aqui o calendário com dias e horários de cada CRAS.