Paulista abre seleção temporária para 51 professores com início imediato

A Prefeitura do Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu, nesta terça-feira (12), um chamamento público para contratação temporária de 51 professores, com início imediato, para atender demandas emergenciais da rede municipal de ensino. As inscrições, realizadas exclusivamente on-line, seguem até a próxima quinta-feira (14) e devem ser feitas por meio de links disponibilizados pela gestão municipal.



O processo seletivo oferece 21 vagas para professores de sala de aula regular, distribuídas entre as disciplinas de Língua Inglesa, Ciências, Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Anos Iniciais (Polivalentes). Outras 30 oportunidades são destinadas a docentes do Atendimento Educacional Especializado (AEE).



Os contratos terão duração de 90 dias, improrrogáveis, conforme prevê o Decreto Municipal nº 144/2025, e a convocação será imediata após a seleção. A escolha dos candidatos será feita por meio de análise curricular, levando em conta experiência e títulos apresentados.



Para participar, é preciso ter idade mínima de 18 anos, formação mínima exigida para a função e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável. No caso das vagas de AEE, além de licenciatura ou Pedagogia, é necessário possuir especialização em áreas da Educação Especial, com carga horária mínima de 360 horas/aula.



Os candidatos convocados deverão apresentar currículo, fotos, documentos pessoais, comprovantes de escolaridade, residência e regularidade fiscal e eleitoral, entre outros previstos no edital. A contratação seguirá a legislação municipal vigente e terá validade até 8 de novembro de 2025.