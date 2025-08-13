TEA e outras neurodiversidades terão diagnóstico pelas UPAEs, anuncia SES-PE

Seis Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada (UPAEs) estarão iniciando o trabalho com o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neuro diversidades

Ainda neste mês de agosto, durante esta primeira etapa da ampliação, outras três UPAEs integrarão o quadro das unidades de diagnóstico: Carpina, na Mata Norte, Caruaru, no Agreste, e Escada, na Zona da Mata (Foto: Divulgaçã/SES-PE)

O Transtorno no Espectro Autista (TEA) e outras neurodiversidades terão diagnósticos trabalhados e realizados em Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada (UPAEs) em Pernambuco. Os atendimentos já tiveram início neste mês de agosto em três UPAEs do Estado. O projeto de ampliação é da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) por meio do Programa PE Acessível.

Segundo a SES-PE, os pacientes são acompanhados por uma equipe multiprofissional formada por neuropediatra, psicóloga, além de assistente social, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional para o completo diagnóstico. Esta semana, mais de 70 crianças já receberam atendimento nas UPAEs Grande Recife, em Abreu e Lima, Palmares, na Mata Sul, e Ouricuri, no Sertão.

O objetivo da implementação é garantir diagnósticos ainda mais precisos e precoces, conforme a SES-PE.

Expansão

A SES-PE divulgou, também, que ainda neste mês de agosto, durante esta primeira etapa da ampliação, outras três UPAEs integrarão o quadro das unidades de diagnóstico: Carpina, na Mata Norte, Caruaru, no Agreste, e Escada, na Zona da Mata.

“O Governo de Pernambuco está executando o maior programa da sua história voltado para pessoas com deficiência, TEA e outras neurodiversidades. Só na área da saúde, estamos promovendo mudanças estruturantes para qualificar o cuidado ambulatorial especializado, especialmente nas nossas UPAEs", enfatizou o coordenador geral de Políticas Estratégicas para Pessoas com Deficiência, TEA e outras Neurodiversidades da SES-PE, Juno Albuquerque.