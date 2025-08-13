Os cuidados ambientais incorporados ao cotidiano

A Associação Geral da Reserva do Paiva, bairro planejado no litoral Sul do estado, tem mantido, há 15 anos, o foco em ações que preservem o meio ambiente local

A desova das tartarugas marinhas é cercada de proteção (Divulgação)

Criada oficialmente em 2008 e com atividades iniciadas em 2010, a Associação Geral da Reserva do Paiva (AGRP) nasceu para atender a uma missão ambiciosa: integrar preservação ambiental, segurança, serviços de infraestrutura e convivência comunitária em um mesmo território. Ao longo de 15 anos, a instituição sem fins lucrativos se tornou peça-chave no bairro, situado no litoral Sul de Pernambuco, que é referência nacional em urbanismo sustentável.

Desde os primeiros passos, a AGRP assumiu o papel de representar moradores, proprietários e empreendedores junto ao poder público e concessionárias, zelando pela conservação das áreas comuns, investindo em tecnologia para segurança e promovendo ações que fortalecem os laços comunitários. “A Reserva do Paiva é mais que um bairro: é um estilo de vida baseado na integração entre natureza, segurança e comunidade”, afirma o diretor da entidade, Gabriel Belmot.

Meio Ambiente

Um dos trabalhos da Associação é a recuperação de áreas degradadas, resgate de animais silvestres e campanhas educativas para o consumo consciente de água e energia. Em relação às tartarugas marinhas, especificamente, a entidade realiza um trabalho de proteção da espécie, principalmente, na época da desova, quando os ninhos são cercados para evitar a ação de predadores e o nascimento acompanhado.

Além disso, eventos esportivos, mutirões de limpeza, plantio coletivo e campanhas sociais fazem parte da agenda. Ainda com o foco ambiental, a Associação faz campanhas educativas com foco na conservação da faixa de praia, dos manguezais, das reservas ecológicas e das áreas de preservação ambiental situadas na Reserva do Paiva

Há também ações culturais e educativas, como trilhas guiadas e atividades para crianças, reforçando o sentimento de pertencimento. Para os próximos anos, a AGRP tem um planejamento que aposta na expansão de seus programas ambientais com apoio dos moradores do local.