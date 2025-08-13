° / °

Vida Urbana
DP SOCIAL

Os cuidados ambientais incorporados ao cotidiano

A Associação Geral da Reserva do Paiva, bairro planejado no litoral Sul do estado, tem mantido, há 15 anos, o foco em ações que preservem o meio ambiente local

Larissa Aguiar

Publicado: 13/08/2025 às 10:58

Seguir no Google News Seguir

A desova das tartarugas marinhas é cercada de proteção/Divulgação

A desova das tartarugas marinhas é cercada de proteção (Divulgação)

Criada oficialmente em 2008 e com atividades iniciadas em 2010, a Associação Geral da Reserva do Paiva (AGRP) nasceu para atender a uma missão ambiciosa: integrar preservação ambiental, segurança, serviços de infraestrutura e convivência comunitária em um mesmo território. Ao longo de 15 anos, a instituição sem fins lucrativos se tornou peça-chave no bairro, situado no litoral Sul de Pernambuco, que é referência nacional em urbanismo sustentável.

Desde os primeiros passos, a AGRP assumiu o papel de representar moradores, proprietários e empreendedores junto ao poder público e concessionárias, zelando pela conservação das áreas comuns, investindo em tecnologia para segurança e promovendo ações que fortalecem os laços comunitários. “A Reserva do Paiva é mais que um bairro: é um estilo de vida baseado na integração entre natureza, segurança e comunidade”, afirma o diretor da entidade, Gabriel Belmot.

Meio Ambiente
Um dos trabalhos da Associação é a recuperação de áreas degradadas, resgate de animais silvestres e campanhas educativas para o consumo consciente de água e energia. Em relação às tartarugas marinhas, especificamente, a entidade realiza um trabalho de proteção da espécie, principalmente, na época da desova, quando os ninhos são cercados para evitar a ação de predadores e o nascimento acompanhado.

Além disso, eventos esportivos, mutirões de limpeza, plantio coletivo e campanhas sociais fazem parte da agenda. Ainda com o foco ambiental, a Associação faz campanhas educativas com foco na conservação da faixa de praia, dos manguezais, das reservas ecológicas e das áreas de preservação ambiental situadas na Reserva do Paiva

Há também ações culturais e educativas, como trilhas guiadas e atividades para crianças, reforçando o sentimento de pertencimento. Para os próximos anos, a AGRP tem um planejamento que aposta na expansão de seus programas ambientais com apoio dos moradores do local.

Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP