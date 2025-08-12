Primeira-dama entrega computadores e anuncia bioindústria para marisqueiras de Itapissuma

Segundo o Ministério de Pesca e Agricultura, uma marisqueira poderá obter até R$ 1.100 por mês apenas com a separação e venda de 200 kg diários de cascas

Janja e Anielle Franco em Itapissuma (Rafael Vieira/DP Foto)

A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, participou, nesta terça-feira (12), em Itapissuma, no litoral Norte, da entrega de 50 computadores remanufaturados à Colônia de Pesca Z10 e anunciou a instalação de uma bioindústria pioneira que promete transformar resíduos de ostras e mariscos em renda para as marisqueiras da região.

Os equipamentos foram recondicionados por jovens paraibanos capacitados pelo Instituto de Inovação & Economia Circular (IEC-Brasil) e pela empresa REEECicle, dentro do programa federal “Computadores para Inclusão”, que une inclusão digital, formação profissional e sustentabilidade. Desde sua criação, o programa já beneficiou 2.157 escolas e capacitou quase 60 mil pessoas em todo o país, oferecendo cursos gratuitos de reparo, robótica e descarte ambientalmente correto.

Durante a visita, foi apresentado o projeto de bioindústria que, com investimento de R$ 10 milhões, vai processar cascas de ostras e mariscos atualmente descartadas em aterros, para produzir corretivo de solo, adubo, ração animal e até insumos farmacêuticos. A iniciativa deve gerar renda extra para centenas de marisqueiras de Itapissuma, Igarassu e Itamaracá, além de contribuir para a recuperação de manguezais.

Segundo o Ministério de Pesca e Aquicultura, uma marisqueira poderá obter até R$ 1.100 por mês apenas com a separação e venda de 200 kg diários de cascas. O projeto, já em fase avançada de pesquisa, deve entrar em operação ainda este ano, criando uma nova cadeia produtiva baseada na economia circular.

O prefeito de Itapissuma, Zé de Irmã Teca, destacou a importância da visita. “É um momento que fica marcado. Estamos falando de investimentos que vão mudar a realidade das marisqueiras, do parque ecológico e de toda a cidade”, disse. Será investido cerca de R$ 2,2 milhões para a revitalização do Parque Ecológico local.

A cerimônia contou com a presença da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, da vice-governadora Priscila Krause e de lideranças locais. Foi prestada homenagem à Joana Mousinho, pioneira entre as mulheres na pesca artesanal em Pernambuco.

Janja reforçou que a visita teve como foco ouvir as demandas das mulheres que vivem da pesca e da mariscagem. “Vocês são o Brasil. A democracia é o trabalho que vocês fazem todos os dias. Quero levar ao presidente Lula o que ouvi aqui, principalmente sobre a saúde dessas mulheres, que enfrentam jornadas duplas e triplas para sustentar suas famílias”, afirmou, emocionada.

O ministro André de Paula salientou que todas as colônias de pesca de Pernambuco e Alagoas receberão computadores pelo programa federal, enquanto a vice-governadora anunciou recursos estaduais para fortalecer projetos de aquicultura e assistência à saúde das pescadoras.