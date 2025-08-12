Unidades do Expresso Cidadão de todo o Estado receberão espaços de leitura

O projeto será iniciado nesta quarta-feira (13), no Expresso Cidadão do Shopping RioMar, no Pina. Todas as outras unidades do Estado também receberão espaços gratuitos de leitura. Cerca de 1.500 livros devem ser disponibilizados nos próximos meses

Foto: Kátia Carvalho/Expresso Cidadão/Divulgação (Foto: Arquivo/Kátia Carvalho/Expresso Cidadão)

Todas as nove unidades do Expresso Cidadão do Estado de Pernambuco receberão novos espaços gratuitos de leitura. Denominado “Expressoteca”, o projeto é fruto de uma parceria entre a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e a Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD). A meta é disponibilizar ao longo dos próximos meses 1.500 livros, permitindo que os cidadãos à espera de atendimento tenham momentos de entretenimento cultural.

O projeto será iniciado nesta quarta (13), tendo o evento de lançamento realizado no Expresso Cidadão do Shopping RioMar, no Pina, a partir das 8h. A instalação do projeto Expressoteca chegará a todas as unidades localizadas no Recife, Olinda, Carpina, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Salgueiro e Petrolina.

“A iniciativa reforça o compromisso do Expresso Cidadão com a promoção da cidadania, ampliando o acesso à cultura e ao conhecimento de forma simples e acessível. A Expressoteca transforma o tempo de espera em uma oportunidade de descoberta, aprendizado e lazer, contribuindo para a formação de uma sociedade mais leitora e participativa”, destaca a gerente geral do Programa Expresso Cidadão.

Livros

A Cepe confeccionou especialmente para o projeto estantes giratórias em madeira, com rotação livre de 360º graus, que facilitam a visualização e escolha dos títulos expostos. Cada estante deverá receber uma média de duzentos livros do catálogo da Cepe.

A editora é responsável também pela doação dos livros. Uma seleção caprichada do seu catálogo, disponibilizando títulos nos gêneros romance, conto, crônica, poesia, biografia, fotografia, artes cênicas e história. Uma oportunidade de oferecer, gratuitamente ao público, a oportunidade de conhecer obras de escritores consagrados nacionalmente, como Hermilo Borba Filho, Osman Lins, Carlos Nejar, Gilvan Lemos, Audálio Alves, como também premiados, como Vanessa Molnar, Luis Sergio Krausz, José Mário Rodrigues, Andrea Nunes, entre outros.