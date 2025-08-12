SESI-PE abre 300 vagas para cursos gratuitos e online

Sesi abriu vagas para cursos gratuitos (Arquivo )

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) está oferecendo 300 vagas para cursos gratuitos e a distância, com inscrições abertas até 24 de agosto ou enquanto houver disponibilidade. São 150 vagas para o curso “Relacionamento Interpessoal” e outras 150 para “A Importância do Feedback”. As inscrições devem ser feitas pelo site pe.sesi.org.br, na seção Educação Continuada.



Para participar, é necessário ter pelo menos 16 anos, acesso à internet, e-mail ativo e conhecimentos básicos de informática. O objetivo é ampliar o acesso à qualificação profissional de forma rápida e prática, fortalecendo habilidades essenciais para o ambiente de trabalho.



O curso Relacionamento Interpessoal, com carga horária de 12 horas, propõe reflexões sobre a importância das relações humanas para um clima organizacional saudável. Entre os temas abordados estão comunicação, escuta ativa, empatia, cordialidade, ética e gestão de conflitos.



Já o curso A Importância do Feedback, com duração de 8 horas, ensina a reconhecer e aplicar essa ferramenta de forma construtiva no dia a dia profissional. O conteúdo inclui desde a definição de feedback até dicas para liderar com eficiência, superar barreiras na hora de dar ou receber críticas e identificar o momento adequado para aplicá-las.



Após a matrícula, o participante terá 30 dias para concluir o curso escolhido. Ao final, será necessário realizar uma avaliação na plataforma, e aqueles que alcançarem no mínimo 70 pontos receberão o certificado.



Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (81) 98151-8375 ou pelo e-mail [email protected].