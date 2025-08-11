Após quase 10 anos, laboratório estadual retoma análises e avaliações de rótulos de alimentos

Segundo a Secretarias Estadual de Saúde (SES-PE), essa é uma medida para melhorar a saúde pública e a segurança alimentar da população

Lacen-PE retoma avaliações de alimentos após quase 10 anos (Divulgação )

A partir deste mês, o Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (LACEN-PE) retoma as análises laboratoriais relacionadas à vigilância sanitária de alimentos.

Segundo a Secretarias Estadual de Saúde (SES-PE), essa é uma medida para melhorar a saúde pública e a segurança alimentar da população.

Ainda segundo o governo, os técnicos do laboratório vão retomar as análises microscópicas de alimentos e as avaliações de rotulagem de alimentos embalados na ausência do consumidor. Esses procedimentos estavam suspensos desde 2016 e 2015, respectivamente.



Como será

A análise microscópica de alimentos ajuda na identificação de matérias estranhas, fraudes e sujidades em alimentos in natura ou processados.

O foco inicial do Lacen –PE será feito em cinco classes de alimentos: gelo, sal, açúcar, mel e vinagre.

Essas análises estão alinhadas às exigências das RDCs nº 623/2022 e nº 722/2022 da Anvisa, que tratam dos limites máximos tolerados de contaminantes em alimentos e dos critérios para avaliação de conformidade.

Rotulagem

Outra atividade retomada é a análise de rotulagem de alimentos embalados na ausência do consumidor, essencial para garantir que os produtos comercializados apresentem informações claras, corretas e em conformidade com a legislação vigente — como a RDC nº 727/2022, a RDC nº 429/2020 e a Instrução Normativa nº 75/2020, entre outras. O principal objetivo é a identificação de informações inadequadas que possam induzir o consumidor a erros ou representar riscos à saúde.

Cada amostra será submetida à verificação de 42 parâmetros, incluindo: presença de alergênicos, informações nutricionais, alegações de saúde, data de validade, lista de ingredientes, rotulagem frontal, número de registro e outros elementos obrigatórios.

A retomada dessas atividades é parte do compromisso contínuo da SES-PE para fortalecer a vigilância laboratorial no estado, com foco na prevenção de riscos à saúde da população, na conformidade com as normas sanitárias nacionais e no apoio técnico às ações da vigilância sanitária estadual.