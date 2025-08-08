UFPE abre concurso público com salários de até R$ 13 mil

As vagas estão distribuídas entre os campi Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru. Inscrição seguem até o dia 20 de agosto

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu um concurso público com 52 vagas para o cargo de professor do magistério superior. As oportunidades são para o Campus Recife, Centro Acadêmico de Vitória (Vitória de Santo Antão) e Centro Acadêmico do Agreste (Caruaru). Os salários chegam a R$ 13.288,85.

Há oportunidades com regime de trabalho de 20 horas semanais e de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. As inscrições poderão ser feitas de 20 de agosto a 18 de setembro, via internet. A remuneração inicial é de R$ 6.180,86 para a carreira EBTT – podendo chegar a R$ 13.288,85 para o Magistério Superior.

A taxa de inscrição é de R$ 239 e deve ser paga exclusivamente no Banco do Brasil. A solicitação de isenção do pagamento da taxa será feita de 20 a 29 de agosto, conforme especificações contidas no edital do concurso.

O concurso constará de quatro etapas obrigatórias: Prova escrita (eliminatória), prova didática (eliminatória), defesa de memorial (eliminatória) e prova de títulos (classificatória).

A critério da unidade demandante, poderão ser realizadas adicionalmente prova didático-prática (de caráter eliminatório) e/ou defesa de plano de trabalho (de caráter meramente classificatório).

As etapas do concurso serão realizadas nas três cidades onde estão localizados os campi da Universidade. As provas serão aplicadas no período de 7 a 26 de novembro. Os cronogramas de provas de cada área serão divulgados individualmente pelas suas respectivas unidades acadêmicas.

A previsão de publicação do resultado do concurso no DOU é até janeiro de 2026. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da UFPE. Confira o edital.