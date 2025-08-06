Homem detido em bloqueio da PM no Sertão dá 'carteirada': "Sou do PCC"

Após a PM constatar que a motocicleta parada na abordagem havia sido roubada, em São Paulo, um dos suspeitos declarou que era do PCC e estava de férias

PCPE (Arquivo/DP)

Dois homens são detidos durante trabalho de bloqueio de policiais militares do 14º BPM na terça-feira (5), no município de Calumbi, Sertão do Pajeú. De acordo com a PM, um dos suspeito, que teria 25 anos, após abordagem, teria se identificado como associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo informações extraoficiais, os envolvidos foram parados na Avenida Ailton de Brás Souza em uma motocicleta modelo Honda Bross. Após checarem o chassi do veiculo, foi constatado que ela havia sido roubada no Guarujá, litoral de São Paulo.

Ao receber ordem de prisão, um dos suspeitos, morador do bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, apresentou aos agentes a 'carteira do crime', como forma de intimidação.

Segundo relatos do envolvido para a PM, ele era do Primeiro Comando da Capital (PCC) e estava de férias.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado através da 184ª Delegacia de Calumbi. Os suspeitos e a motocicleta roubada foram conduzidos pela Polícia Militar a delegacia onde foram autuados em flagrante delito.

"Após a aplicação das medidas administrativas, foram encaminhados para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", destacou a PCPE em nota.