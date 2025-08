Homem é morto a tiros enquanto pilotava moto com passageira em Tracunhaém

Motociclista foi alvejado com disparos de arma de fogo enquanto pilotava (Foto: Reprodução)

Um homem foi assassinado enquanto pilotava uma moto com uma passageira na garupa na manhã de segunda-feira (4) no município de Tracunhaém, na Zona da Mata de Pernambuco. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a vítima é alvejada por disparos de arma de fogo.

As imagens mostram quando o piloto, identificado como Marlisson Antônio da Silva, de 29 anos, estaciona a moto atrás de um carro próximo a uma calçada e é cercado por outro veículo. Um suspeito dispara contra o motociclista, que cai logo em seguida.

A passageira sai rapidamente da moto assustada, cai no chão, mas se levanta rapidamente e não é atingida pelos disparos. Após ver o corpo de Marlisson no chão, ela foge.

Toda a ação durou cerca de 10 segundos e o criminoso fugiu do local logo após o crime. Na gravação não é possível ver quantas pessoas estavam dentro do carro que se aproximou da vítima.

O caso está sob responsabilidade da Polícia Civil, por meio da 57ª Delegacia de Tracunhaém, que busca identificar os responsáveis e a motivação do crime.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) mostram que Pernambuco é o estado com a maior taxa de vítimas de homicídios dolosos do país. No ano passado foram registradas 3.349 vítimas no estado, o equivalente a 35,1 mortes por 100 mil habitantes.

O estado supera a média brasileira de vítimas de homicídio doloso. A taxa nacional, que segundo o relatório é de 17,1 mortes por 100 mil habitantes, é duas vezes menor que a pernambucana.