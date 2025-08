Luiz Adolpho deixa Secretaria de Patrimônio e Cultura de Olinda

Luiz Adolpho deixou a apsta após sete meses (Foto: Felipe Souto Maior - SecultPE/Fundarpe)

Após sete meses, o secretário de Cultura e Patrimônio de Olinda, Luiz Adolpho, deixou o cargo na gestão municipal. Além dele, todas as equipes com ligações diretas pediram exoneração. Ele foi o segundo gestor a deixar uma pasta neste ano, sendo a primeira a ex-secretária de Educação, Edilene Soares.

Por meio de uma carta aberta, Luiz Adolpho destacou suas contribuições para a cidade. "Com gratidão e profundo respeito, comunico meu desligamento do cargo de Secretário de Patrimônio e Cultura de Olinda. Ao longo deste período, trabalhamos intensamente para valorizar, preservar e promover a nossa rica herança cultural, deixando contribuições que, acreditamos, permanecerão na história recente da cidade", escreveu.

Entre as ações encabeçadas pelo secretário estão a continuidade das intervenções no Mosteiro de São Bento, Igreja do Monte, Casarão Arthur Lundgren e no Cinema Duarte Coelho e a requalificação do Museu de Arte Contemporânea.

Por meio de nota, a prefeitura agradeceu os serviços prestados por Luiz Adolpho, destacando que ele “contribuiu de forma significativa para o fortalecimento da identidade cultural do município e com a preservação do nosso patrimônio”.

A gestão ainda pontuou alguns feitos do servidor, como a articulação do Carnaval 2025, a criação de projetos como "Fé na Rua", "Cultura Itinerante" e o Prêmio Memória Viva, além de intervenções na varanda da Rua do Amparo no Observatório do Alto da Sé e a execução da Lei Aldir Blanc

A Prefeitura de Olinda ainda não divulgou quem ficará responsável pela Secretaria de Cultura e Patrimônio.