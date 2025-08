Estrela do Mar: um projeto de esperança, dignidade e educação nas areias de Itapuama

Na Praia de Itapuama, no Litoral Sul de Pernambuco, longe do barulho das grandes avenidas e dos holofotes da cidade, um projeto social silenciosamente transforma vidas desde 2022. Criado a partir de um “recado de Deus”, como definem seus fundadores, o Estrela do Mar é um farol de dignidade, afeto e oportunidade para famílias em situação de vulnerabilidade social.



Idealizado pelo casal de aposentados Carmen Pick, brasileira, e Vidar Dahlseng, norueguês, o projeto nasceu da inquietação diante da realidade dura enfrentada por muitas famílias da região. “A gente não pode ajudar todos, mas todos podem ajudar alguém”, afirma Carmen.



O foco do Estrela do Mar é na educação com qualidade. Mais de 30 famílias já passaram pelo projeto, que mantém seu compromisso mesmo diante das adversidades. “Nosso compromisso não é com a quantidade, e sim com a transformação verdadeira. Não é só ensinar, é mostrar que eles podem. Que eles têm valor”, explica Vidar.



Na sede simples, montada em Itapuama, o dia a dia é recheado de atividades que ampliam horizontes e resgatam a autoestima. Crianças e adolescentes têm acesso a reforço escolar em português e matemática, além de aulas de inglês, espanhol, música, artes e capoeira. O espaço também oferece orientação jurídica, escuta espiritual, apoio psicológico e um momento de lazer muito aguardado: o Cinema Estrela do Mar, com pipoca e bebida gratuita.



Mais do que transmitir conhecimento, o projeto ensina dignidade. “O amor é como uma plantinha. Você precisa regar todo dia”, reflete Carmen, ao falar sobre a rotina de atenção e cuidado com cada um dos atendidos. Ela e Vidar, que bancam integralmente os custos do projeto com os próprios recursos, reconhecem que muitas vezes o cansaço e as dificuldades provocam o desejo de desistir. “Mas sempre há uma motivação maior. Às vezes vem em um sorriso, uma palavra. E isso nos renova”, compartilha Vidar.



O Estrela do Mar já começa a se multiplicar. Está em fase de planejamento o Ciranda de Mulheres, iniciativa voltada para o fortalecimento feminino e a geração de renda. Outra meta é oferecer aulas de informática, para capacitar jovens e adultos para o mercado de trabalho. Para viabilizar essa nova etapa, o projeto realiza um bazar solidário, com a venda de roupas e objetos doados.

“Nós precisamos de apoio. Doações são bem-vindas, porque queremos crescer, expandir, alcançar mais pessoas”, diz Carmen.



Mesmo com recursos limitados, o que move Carmen e Vidar é o legado de ajudar. A semente plantada em 2022, ao que tudo indica, seguirá florescendo. “A gente acredita que, com amor, respeito e doação, podemos transformar o mundo ao nosso redor. Não é fácil, mas é possível. E é por isso que seguimos”.