Feriado de São Salvador do Mundo altera funcionamento dos serviços em Olinda nesta quarta-feira (6)

Igreja da Sé em Olinda é um dos pontos turísticos da Cidade Alta.Foto: Ricardo Fernandes/DP/D.A.Press ()

Nesta quarta-feira (6), Olinda celebra o Dia de São Salvador do Mundo, padroeiro do município, com alterações no funcionamento dos serviços públicos. De acordo com a Prefeitura, não haverá expediente nos órgãos municipais nem aulas nas escolas da rede pública, mas os serviços essenciais funcionarão normalmente.

Na área da saúde, o atendimento de urgência será mantido em regime de plantão 24 horas. Estarão em funcionamento o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da PE-15 e de Rio Doce, além do Hospital Tricentenário, localizado no Bairro Novo. Os mercados públicos do município também estarão abertos, das 6h às 17h, assim como a coleta de lixo, que contará com 100% da frota em operação. A varrição será mantida na Orla e no Sítio Histórico.

Já a Ciclofaixa de Lazer e Turismo, tradicionalmente utilizada por ciclistas e famílias aos feriados, não funcionará nesta quarta-feira. O serviço será retomado no domingo, dia 10 de agosto.

A programação da festa em homenagem ao padroeiro tem início às 16h, com a tradicional procissão de São Salvador do Mundo, que sairá da sede da Prefeitura, no bairro do Varadouro. O cortejo seguirá por ruas emblemáticas do Sítio Histórico, como a Prudente de Moraes, o Largo do Amparo e a Saldanha Marinho, culminando na Catedral da Sé, onde será celebrada a missa solene às 18h, presidida pelo arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

Após a celebração religiosa, a festa continua com apresentações culturais a partir das 19h30 com orquestras de frevo, passistas e a Escola de Samba Preto Velho.