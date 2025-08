Mulher é encontrada morta a tiros em calçada em Petrolina

Essa é a 35ª Operação de Repressão Qualificada do ano da Polícia Civil de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/Arquivo DP)

O corpo de uma mulher assassinada a tiros foi encontrado na noite de domingo (3), na Rua da Harmonia, no bairro Dom Avelar, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com informações extraoficiais, a mulher foi encontrada já sem vida em uma calçada, em frente a uma residência, com diversas perfurações por arma de fogo.

Testemunhas relataram ainda que dois homens se aproximaram da vítima em uma motocicleta e efetuaram os disparos, em seguida se evadiram do local.

Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local do crime.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou em nota que o caso foi registrado por meio da 25 Delegacia de Homicídios de Petrolina. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime", destacou.