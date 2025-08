Três regiões do estado têm alerta de chuva da Apac; confira

O alerta vale até as 23h38 desta segunda (4) para o Grande Recife e as Zonas da Mata Norte e Sul.

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

Três regiões de Pernambuco estão em estagio de observação por causa das chuvas.

É o que aponta um alerta da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), divulgado no fim da noite de domingo (3).

O alerta vale até as 23h38 desta segunda (4) para o Grande Recife e as Zonas da Mata Norte e Sul.

Ainda segundo a Apac, estão previstas chuvas moderadas nessas áreas.

“Canal de umidade deverá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva nesta segunda-feira (04/08) nas regiões Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul. Na região do Agreste também tem previsão de chuva, mas com intensidade de fraca a moderada”, informou a agência, em suas redes sociais .

Maiores acumulados em 12 horas



A Apac registrou acumulados de chuva entre 17h de domingo e 5h desta segunda. Vejas os locais com mais precipitações no período.

Barreiros | 100,2 mm (Hospital Municipal)

Barreiros | 57,05 mm (Banco Brasil)

Triunfo | 52,88 mm (COMPESA - APAC)

Tamandaré | 47,92 mm (Saué - APAC)

São José da Coroa Grande | 44,62 mm (Faz. Boca do Rio - APAC)

Rio Formoso | 36,27 mm (Assentamento Minguito - APAC)

Tamandaré | 34,06 mm (PSF - APAC)

Paulista | 28,84 mm (Vila Torres Galvão)

Custódia | 28,35 mm (COMPESA - APAC)

Flores | 28,04 mm (Rádio Florescer - Apac)

Xexéu | 27,25 mm (SAAE)

Palmares | 25,49 mm (Sto Antonio Palmares - APAC)

São Benedito do Sul | 25,21 mm (ETA Compesa)

Igarassu | 25,01 mm (Alto do Céu)

Bonito | 22,96 mm (BONITO 2 - APAC)

Santa Terezinha | 22,28 mm (Posto de Saúde - Apac)

Manari | 21,87 mm (Escola Maria Alzira - Apac)

Solidão | 20,84 mm (SOLIDAO - APAC)

Igarassu | 20,55 mm (Cruz de Rebouças*)