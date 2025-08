Ex-jogador acusado de tentativa de feminicídio denuncia agressão em presídio no RN

A Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap) afirmou ter adotado providências imediatas após tomar conhecimento do caso

Mulher agredida com mais de 60 socos em elevador aguarda cirurgia reparadora (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, preso por espancar brutalmente a namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador em Natal, denunciou ter sido agredido por agentes penais na Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim, para onde foi transferido na última sexta-feira (1º). Segundo depoimento à Polícia Civil, ele foi colocado nu e algemado em uma cela isolada e sofreu agressões físicas e psicológicas durante a custódia.

Na denúncia registrada na Delegacia de Plantão da Zona Norte de Natal, Igor relatou que foi alvo de murros, chutes, cotoveladas e spray de pimenta, além de ameaças verbais. De acordo com seu depoimento, os agentes afirmaram que ele havia "chegado no inferno" e o incitaram a tirar a própria vida.

A Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap) afirmou ter adotado providências imediatas após tomar conhecimento do caso. Em nota, a pasta informou que a Coordenadoria da Administração Penitenciária e a Ouvidoria do Sistema Penitenciário se deslocaram até a unidade para apurar os fatos. Igor foi acompanhado para registro de ocorrência e realização de exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).

A defesa do ex-atleta havia solicitado que ele fosse mantido em cela individual por razões de segurança. A Seap, no entanto, afirmou que a Cadeia Pública de Ceará-Mirim não dispõe desse tipo de acomodação. Igor estava no centro de triagem da Seap desde sua prisão, no dia 26 de julho, e foi transferido para a unidade prisional de Ceará-Mirim após audiência de custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva. Ele responderá por tentativa de feminicídio.

A vítima do crime, que teve o rosto e o maxilar fraturados pela sequência de agressões registrada por câmeras de segurança, passou por cirurgia reconstrutiva na sexta-feira (1º). A operação foi realizada no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), que informou que o procedimento visava restaurar a forma e a função do rosto da paciente.

Impossibilitada de falar no momento em que foi socorrida, a mulher relatou por escrito à equipe policial que o agressor afirmava que iria matá-la. Ela também revelou que permaneceu dentro do elevador mesmo sabendo que seria agredida, numa tentativa de evitar consequências ainda mais graves.

O caso gerou ampla repercussão nacional após a divulgação das imagens do circuito interno do condomínio em que o crime ocorreu. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil do Rio Grande do Norte.