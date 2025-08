Padroeiro de Olinda: procissão e shows marcam festa de Santíssimo Salvador

Procissão é um dos pontos altos da festa do padroeiro de Olinda (Arquidiocese de Olinda e Recife )

A partir de domingo (3), Olinda sedia a Festa do Padroeiro Santíssimo Salvador. A festa segue até quarta (6), segundo a prefeitura.

Estão previstas programações religiosa e cultural na Catedral da Sé.

O evento reúne fé e cultura popular, além de promover ações de saúde e cidadania, reforçando o compromisso com a valorização das tradições e o cuidado com a população.

A prefeitura informou, nesta sexta (1º), que montou esquemas especiais de trânsito, mobilidade e segurança, bem como instalou banheiros públicos.

Programação

A abertura acontece no domingo (3), com a Procissão da Bandeira, saindo da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe rumo à Catedral da Sé, passando por pontos históricos como o Largo do Amparo e a Rua Bispo Coutinho.

Logo em seguida, será lançado o projeto "Fé nas Ruas", iniciativa que une espiritualidade e cuidado com a cidade, em frente ao nicho do Alto da Sé.

A missa solene será celebrada às 9h, com o hasteamento da bandeira do padroeiro ao final da cerimônia.

Na segunda-feira (4), a programação continua com uma missa solene, às 19h, que contará com uma ordenação diaconal, momento marcante para a comunidade religiosa.

Na terça-feira (5), a Secretaria de Saúde de Olinda, promove uma ação de saúde gratuita, a partir das 9h, em frente à Catedral da Sé.

No local, serão ofertados serviços como aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientações para o bem-estar da população. À noite, às 19h, ocorre mais uma missa, seguida da apresentação da Banda Águias, às 20h30.

O encerramento da festa será na quarta-feira (6), com a procissão do padroeiro, saindo da sede da Prefeitura de Olinda, às 16h.

O cortejo percorre ruas históricas como a Prudente de Moraes, o Largo do Amparo e a Saldanha Marinho, finalizando na Catedral da Sé, onde será celebrada a missa de encerramento às 18h, presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Paulo Jackson.

A noite termina em clima de festa popular com apresentação de orquestras de frevo, passistas e a tradicional Escola de Samba Preto Velho, reforçando a identidade cultural vibrante de Olinda.

Veja programação completa

Domingo (3)

8h – Procissão da bandeira, com saída da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe em direção à Catedral da Sé;

Percurso: Rua do Guadalupe, Largo do Amparo, Saldanha Marinho, Largo da Misericórdia, Rua Bispo Coutinho e Igreja da Sé;

8h45 – Lançamento do projeto Fé Nas Ruas, em frente ao nicho do Alto da Sé;

9h – Missa Solene

– Hasteamento da bandeira na Catedral da Sé após a missa.

Segunda-feira (4)

19h – Missa Solene com Ordenação Diaconal.

Terça-feira (5)

9h – Ação de saúde em frente à Catedral da Sé (pressão, glicemia e outros serviços em parceria com a Secretaria de Saúde de Olinda);

19h – Missa Solene na Catedral da Sé;

20h30 – Apresentação da Banda Águias.

Quarta-feira (6)

16h – Procissão do Padroeiro São Salvador do Mundo, com saída da sede da Prefeitura de Olinda;

Percurso: Rua Prudente de Moraes, Quatro Cantos, Rua do Amparo, Largo do Amparo, Saldanha Marinho, Misericórdia, Bispo Coutinho e Catedral da Sé;

18h – Missa de encerramento na Catedral da Sé, ministrada pelo arcebispo metropolitano Dom Paulo Jackson;

19h30 – Apresentação de orquestras de frevo, passistas e Escola de Samba Preto Velho.