Inmet prevê chuva mais forte em 12 municípios de Pernambuco neste sábado (2)

Previsão de chuva do Inmet para este sábado (2) (REPRODUÇÃO/SITE INMET)

Vai chover mais forte no extremo sul do litoral pernambucano neste final de semana. Segundo a Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 12 municípios do estado estarão, no sábado (2), com risco de ‘Perigo Potencial’ de acúmulo de água.

Segundo o Inmet, o risco é de chuvas de 20mm a 30mm, por hora, ou 50mm, ao dia. Confira os municípios da Zona da Mata Sul onde a chuva deve ser mais forte no estado:

Água Preta, Bezerros, Catende, Jaqueira, Maraial, Palmares, Quipapá, Rio Formoso, São José de Coroa Grande, São Benedito do Sul, Tamandaré e Xexéu.

Umidade

Já para esta sexta-feira (1º), o Inmet publicou aviso de baixa umidade, com risco também de ‘Perigo Potencial’, para cinco municípios no extremo Sertão de Pernambuco: Afrânio, Araripina, Dormentes, Ouricuri e Santa Filomena.