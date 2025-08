Faculdade abre mil vagas gratuitas de qualificação profissional

A iniciativa faz parte do programa Qualifica Empreendedor, da Faculdade Alpha; as inscrições estão abertas a partir desta sexta (1°) e os cursos têm início na próxima terça (5)

Cursos gratuitos começam nesta terça (5) (DIVULGAÇÃO/FACULDADE ALPHA)

Se destacar no mercado de trabalho não é uma tarefa fácil, e para quem está buscando novas oportunidades, um dos caminhos é a qualificação profissional. A partir desta sexta (1°), estão abertas as inscrições para mil vagas para cursos gratuitos nas áreas da saúde, manutenção, com destaque para cuidador de idosos, na área da beleza, e manutenção elétrica básica.

A iniciativa faz parte de um programa da Faculdade Alpha, o Qualifica Empreendedor. O objetivo é lançar profissionais que, por conta da mudança da economia, ficaram desempregados ou estão com dificuldades para conseguir voltar ao mercado de trabalho.

As inscrições ficarão abertas até a próxima terça (5), pelo link: https://forms.gle/j8Tb1i42Uusmvj3KA.

O aluno que preferir se inscrever presencialmente pode comparecer em horário comercial, na Rua Gervásio Pires, 804, Santo Amaro, sede da Faculdade Alpha no Recife. Outras informações estão disponíveis no telefone (81) 3071.7249.

Os cursos têm carga horária de 20 horas e começam na terça (5), no horário das 8h às 12h e à tarde das 13h às 17h. A aquisição do material didático será digital. Ao final do curso, o aluno receberá o certificado chancelado pela Faculdade Alpha.