Marcha para Jesus acontece na orla de Boa Viagem

A 27ª edição do evento acontece na tarde deste sábado (30) na orla de Boa Viagem

Marcha para Jesus neste sábado (30) (DP Foto)

Com a previsão de um público de 60 mil pessoas, acontece neste sábado (30), a 27ª edição da Marcha para Jesus na orla de Boa Viagem. São seis trios elétricos desfilando no contrafluxo entre a Rua Ernesto de Paula Santos e o Parque Dona Lindu.

No ponto de chegada, diversas atrações também estão programadas.



Pela primeira vez na Marcha, Luana Gomes, 27 anos, estava animada em participar do evento. “Minha expectativa é a melhor possível e está dando tudo certo. A Marcha é importante para chamar as pessoas para Jesus. Mostrar quem ele realmente é”, contou.



A organização da Marcha é da Igreja Renascer, que recebe apoio de outras igrejas cristãs: a Igreja da Família Sede, Assembleia de Deus, Quadrangular, Cidade da Luz, Canaã, Casa da Benção, ADVEC, Verbo da Vida, Nova Vida, M12, Restaurando Vidas, Projeto de Casas de Recuperação, Purim, Igreja Apascentar, Iabv e Igrejas Batista (Convenção Batista, Família 61, Igreja Lagoinha Church), além da ADBras, de Igrejas Anglicanas e da Comunidade Católica Carismática.

