Gincana "Há Gosto pelo Capibaribe" terá oficinas, exposição e ação de limpeza do rio

Iniciativa tem a expectativa de recolher cerca de 30 toneladas de resíduos, superando o ano anterior (Foto: Divulgação)

A 16ª edição da gincana “Há Gosto pelo Capibaribe”, organizada pela ONG Recapibaribe com apoio do governo de Pernambuco, começou a ser realizada nesta sexta-feira (29) e segue até o dia 31 de agosto. A programação inclui atividades educativas, oficinas e a retirada de resíduos do Rio Capibaribe.

A ação prevê a participação de cerca de 100 pescadores em uma limpeza em trecho de aproximadamente 8 km do rio. A expectativa é recolher cerca de 30 toneladas de materiais, superando as 29 toneladas do ano anterior.

Nos dias 29 e 30, o Espaço Cultural Capibar (Rua Tapacurá, 101 – Monteiro) receberá oficinas de reciclagem, pintura, fotografia e contação de histórias voltadas para crianças. As inscrições estão disponíveis pelo Sympla. No local, também será aberta a exposição “Das Avenidas a Dentro”, do artista Ejaperiferi, com visitação das 9h às 17h, mediante entrega de 2 kg de alimento não perecível.

No dia 31, ocorre a gincana principal. A concentração será às 6h no Capibar. Às 9h30, começa a barqueata, em que pescadores percorrem 9 km recolhendo resíduos das águas e margens, até a rampa de remo do Sport Club do Recife, onde será feita a pesagem.

Os participantes receberão uma cesta básica, ajuda de custo de R$ 150, além de alimentação durante o percurso. Os três primeiros colocados no volume de resíduos recolhidos receberão prêmios em dinheiro: R$ 500 (1º lugar), R$ 300 (2º lugar) e R$ 200 (3º lugar).

"Essa iniciativa da ONG Recapibaribe se soma a um conjunto de ações que o Governo de Pernambuco tem desenvolvido para o fortalecimento das políticas públicas de resíduos sólidos e de educação ambiental no estado. Esse trabalho conjunto, envolvendo representações da sociedade, é essencial para mantermos a saúde de um afluente tão importante, como é o caso do Capibaribe", ressaltou o secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Daniel Coelho.

Programação das oficinas:

Sexta-feira – 29/08

14h às 15h30 – A Viagem de Marino: contação de história com Joanah Flor

15h30 às 16h – Pausa para lanche e descanso*

16h às 18h – Fotógrafos da Natureza: oficina com o fotógrafo e videomaker Elias Júnior

Sábado – 30/08

14h às 15h30 – Recicla e Brinca: oficina com a artista visual Noelle Marão

15h30 às 16h – Pausa para lanche e descanso*

16h às 18h – Pintores do Capibaribe: oficina com o artista urbano Ejaperiferi