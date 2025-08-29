° / °

Vida Urbana
PET

Gato vive preso há cerca de três meses em teto de prédio em Garanhuns

O animal é alimentado por moradores que jogam ração em uma sacola

Diario de Pernambuco

Publicado: 29/08/2025 às 18:24

O felino está preso há cerca de três meses no local (Foto: Reprodução)

Um gato está vivendo há cerca de três meses no telhado do Centro de Especialidades da Saúde da Mulher e da Criança (Cesmuc) de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O animal é alimentado por moradores do edifício, que jogam ração em uma sacola.

O prédio em que o animal está preso fica localizado na Rua Quinze de Novembro, no bairro de Santo Antônio. Uma mulher que ajuda na alimentação do felino contou que ele aparenta estar com uma perna machucada e que por isso não consegue descer sozinho do local.

Moradores relataram que o caso foi levado ao Centro de Zoonoses de Garanhuns, que informou que a responsabilidade pelo resgate seria do Corpo de Bombeiros.

“Ele bebe a água da chuva, mas quando o inverno acabar, não sei como vai ser. É angustiante ver ele aí exposto a frio e chuva e não ter como ajudá-lo”, disse uma moradora que ajuda o felino.

