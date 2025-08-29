Alunos sofrem para embarcar para Olimpíadas de História; estado culpa empresa na compra de passagens de avião

Os estudantes foram pegos de surpresa ao chegarem ao aeroporto do Recife, nesta sexta (29), e receberam a informação de que os bilhetes não existiam

Estudantes foram impedidos de embarcar por não terem passagem (Foto: Reprodução/Instagram)

Estudantes da rede estadual de ensino de Pernambuco correram o risco de não embarcar no voo para participar da Olimpíada Nacional de História do Brasil, na tarde desta sexta-feira (29), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo. Ao chegarem ao Aeroporto do Recife, foram comunicados que as passagens, que teriam sido adquiridas pelo governo do estado, não tinham sido pagas. O governo disse que o problema foi da empresa responsável pela comporá das passagens aéreas.

Pernambuco é o segundo estado com o maior número de equipes finalistas, com 48 estudantes, dos quais oito são da rede estadual. Os jovens deveriam ter embarcado às 13h, mas foram pegos de surpresa com a informação de que não poderiam ir para o avião.

“É uma um descaso, não é só incompetência. Descaso com a educação, descaso com as pessoas. Foi feita a reserva e não pagaram. Então, não tem como ninguém embarcar sem pagamento. Quando foi a partir disso, a gente começou a mobilizar todo mundo. Depois da pressão, o governo correu atrás e fez uma nova reserva e pagaram. Só que quando isso foi feito, o voo das 13h já tinha ido embora”, afirmou Antônio Freire, de 60 anos, pai de Gabriel Freire, de 16, estudante da Escola de Aplicação do Recife.

Antônio explicou que só receberam os códigos de reserva para apresentar no aeroporto na quinta-feira (28) à tarde.

“Na verdade, a obrigação do governo era providenciar passagem, hospedagem e alimentação, mas ele havia providenciado apenas as passagens. Então não houve uma grande mobilização por parte dos pais para pedir ajuda financeira porque o governo havia assegurado que bancaria”, destaca Antônio.

Ainda nesta semana, o Coletivo de Orientadores da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) emitiu uma nota de repúdio pelo fato do Estado não garantir com antecedência as passagens e deixar os estudantes incertos sobre esta responsabilidade.

“O fato é que foi assegurado a todos que o Governo do Estado garantiria as passagens para a participação no evento. Porém, restando menos de 48 horas para a data de partida solicitada, até agora nada foi confirmado, gerando angústia para todos os estudantes e professores envolvidos”, diz a nota.

O caso também foi criticado pelo deputado estadual Waldemar Borges, que recebeu contato dos pais logo após serem impedidos de embarcar.

“Essas equipes foram selecionadas entre outras 50 mil, não é mole. É muita competência. Hoje de meio-dia eu recebi um telefone dos pais aperreados porque eles estavam no aeroporto para pegar o voo das 13h e simplesmente foram informados de que as passagens dele não existiam porque não foram pagas. O governo fez a reserva e não pagou”, afirmou o deputado.

O que diz o governo

Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) disse que efetuou o pagamento integral das passagens aéreas dos estudantes e que a empresa contratada para a emissão dos bilhetes “será notificada quanto ao não embarque dos estudantes no voo reservado previamente”. Os alunos foram realocados para o voo das 17h25.

Esta é a 17ª edição da OHNB, que reuniu 225 mil participantes organizados em 57 mil grupos, o maior número de inscritos já registrado no evento. Depois de seis fases eliminatórias, 352 equipes, formadas por cerca de 1,4 mil estudantes, garantiram vaga na final.

A ONHB é reconhecida como um projeto de extensão da Unicamp e integra o programa “Vagas Olímpicas” da universidade. Assim, de acordo com o desempenho obtido, os participantes podem conquistar o direito de ingressar diretamente em cursos de graduação da Unicamp, sem a necessidade de prestar vestibular ou Enem.