Marcha para Jesus e corridas têm esquema especial de trânsito no Recife; Saiba o que muda 

Marcha para Jesus e corridas de rua alteram a circulação em diferentes bairros. Agentes e orientadores estarão nas vias para promover a segurança viária.

CTTU montou esquema especial para eventos esportivos (Arquivo)

Esquemas especiais de trânsito foram montados para os eventos do final de semana, no Recife.

No sábado (30), serão realizadas a Corrida do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Passeio Ciclístico do Colégio Boa Viagem, no Centro da Cidade, e a Marcha para Jesus, na Zona Sul.

Essas operações serão realizadas das 12h às 18h, segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).

No domingo (31), quatro corridas de rua serão acompanhadas pelos agentes de trânsito a partir das 5h, em diferentes pontos da cidade, com bloqueios itinerantes e desvios programados.

Sábado

Abrindo o sábado (30), a Corrida do TJPE terá largada às 6h30, na Praça da República. Os atletas seguirão pela Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Ponte do Limoeiro, Avenida Militar, Avenida Cais do Apolo, Avenida Marquês de Olinda, Avenida Alfredo Lisboa, Cais da Alfândega, Ponte Maurício de Nassau, Avenida Martins de Barros e retornam ao ponto de partida. A operação contará com 14 agentes da CTTU e 20 do próprio Tribunal de Justiça.

Às 10h30, tem início o Passeio Ciclístico "Amor em movimento - Dia dos Pais CBV", que precisou ter sua data original alterada em função das chuvas. O percurso terá largada no Palácio do Campo das Princesas e seguirá pela Ponte Princesa Isabel, Ponte do Limoeiro, Cais do Apolo, Avenida Marquês de Olinda, Avenida Alfredo Lisboa, Cais da Alfândega, Ponte Maurício de Nassau, Avenida Martins de Barros e retorna ao ponto de partida. Segundo a organização, o evento tem previsão de término para às 15h.

A Marcha para Jesus ocorrerá na Avenida Boa Viagem, com seis trios elétricos desfilando no contrafluxo entre a Rua Ernesto de Paula Santos e o Parque Dona Lindu. Para promover a fluidez e a segurança viária, haverá desvios a partir das 12h pela Rua Barão de Souza Leão e, às 13h, pela Rua Armindo Moura.

A previsão de liberação da via é às 18h, podendo ocorrer antes, caso haja condições. A operação contará com o apoio de 94 colaboradores, entre agentes e orientadores de trânsito.

Domingo

No domingo (31), às 5h, tem início a operação para a Corrida 100% Você, com largada no Parque Dona Lindu. Os percursos de 5 km e 10 km seguem pela Avenida Boa Viagem, Avenida Zequinha Barreto (em Jaboatão dos Guararapes) e Avenida Visconde de Jequitinhonha, retornando à orla pela Rua Verdes Mares até o ponto de partida. Durante a prova, o trecho da orla até a Avenida Félix de Brito e Melo ficará interditado, e haverá desvio na Avenida Visconde de Jequitinhonha, na altura do cruzamento entre a pista leste e a Rua Professor Mário de Castro, para a pista oeste. O esquema contará com 110 agentes de trânsito.

Às 6h têm início mais duas corridas: a Girl Power Series, com largada no Forte do Brum e percurso pela área central, passando pela Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, Viaduto das Cinco Pontas, Avenida José Estelita e finalizando na Avenida Militar; e a Corrida da Terceira Rádio Patrulha, que parte do Quartel do Derby, passando por ruas do bairro da Boa Vista, Avenida Beira Rio, Viaduto Governador Cordeiro de Farias e Praça Manuel Markman, antes de retornar ao ponto de largada.

Também no domingo, às 6h30, acontece a 1ª Meia Maratona SNAC Run, com concentração na Praça da Várzea. O percurso segue por ruas da Várzea e Cidade Universitária, incluindo a Avenida Afonso Olindense e a Avenida Caxangá, além de vias locais como João Francisco Lisboa, Mendes Martins e General Polidoro.

A CTTU recomenda que os condutores planejem seus deslocamentos, fiquem atentos à sinalização temporária e sigam as orientações dos agentes de trânsito. Todos os bloqueios serão desfeitos progressivamente, conforme o avanço das atividades. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.