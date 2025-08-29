PRF recupera carro furtado e prende homem com dois mandados de prisão em aberto por homicídio

Outro ocupante do veículo também foi detido; a ação realizada na BR-232, em Belo Jardim, ainda apreendeu revólver e quase 6kg de maconha

Ação aconteceu na quinta-feira à noite, em Belo Jardim (DIVULGAÇÃO/PRF)

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste, um carro furtado, um revólver e 5,8kg de maconha, na noite desta quinta-feira (28). Dois homens foram detidos e um deles possuía dois mandados de prisão em aberto por homicídio.

Equipes dos Grupos de Patrulhamento Tático e de Operações com Cães da PRF realizavam uma blitz no km 180 da rodovia, quando abordaram um carro com placas do Mercosul. Durante a busca no interior do veículo, foram encontrados um revólver calibre 38 com dez munições e pacotes da droga no porta-malas.

Em consulta ao passageiro, foram descobertos dois mandados de prisão pelo crime de homicídio, emitidos em abril e no dia 27 de agosto deste ano, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O carro havia sido furtado há quatro dias em João Pessoa, na Paraíba.

Os homens disseram que haviam sido contratados para transportar a droga. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim e podem responder por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa.