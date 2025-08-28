Família realiza sepultamento de idosa em Catende e denuncia falta de coveiros: "Injustiça"

Parentes sepultam idosa em Catende e denunciam falta de coveiros em cemitério (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma família do município de Catende, na Zona da Mata, denunciou a ausência de coveiros no cemitério administrado pela prefeitura. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira (28), é possível ver o momento em que familiares sepultam uma parente idosa. Na gravação, uma mulher critica a falta dos profissionais para realizar o procedimento na avó dela.

“A gente está aqui no velório da minha avó. Ali está a catatumba, não está tendo coveiro aqui. Só tem o rapaz que vem limpar. Isso é uma injustiça, não ter um coveiro em um cemitério. É complicado”, afirma uma neta da idosa que estava sendo sepultada.

No vídeo é possível ver dezenas de pessoas que compareceram na despedida. O caixão é retirado de um carro e colocado em um túmulo pela própria família.

Questionada pelo Diario de Pernambuco, a prefeitura informou que dispõe de coveiros e que no dia do ocorrido já haviam sido feitos dois outros sepultamentos “sem maiores intercorrências”.

“Contudo, ressaltamos que foi aberto um procedimento interno para apuração detalhada do caso, e se identificadas falhas, as medidas cabíveis serão tomadas”, destaca a gestão.