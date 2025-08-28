Jornalista do Diario de Pernambuco conquista 2º lugar no II Prêmio CRO-PE de Odontologia e Jornalismo

Jorge Cosme alcançou o prêmio com a reportagem "Aumento de reconstruções de face após acidentes de moto preocupa profissionais do Hospital da Restauração"

Recife, PE, 22/08/2025 - JORNALISTA JORGE COSME - Imagens do Jornalista do DP, Jorge Cosme finalista do premio, CRO-PE. (Rafael Vieira)

O jornalista Jorge Cosme, do Diario de Pernambuco, conquistou o segundo lugar na final do II Prêmio CRO-PE de Odontologia e Jornalismo, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). A premiação foi realizada nesta quinta-feira (28), em cerimônia no Moinho Recife, no bairro de São José, no Recife.

Cosme foi finalista na categoria Impresso/Online com a reportagem “Aumento de reconstruções de face após acidentes de moto preocupa profissionais do Hospital da Restauração”. O trabalho chama atenção para o crescimento expressivo das cirurgias faciais motivadas por acidentes motociclísticos, evidenciando tanto os impactos da violência no trânsito quanto a relevância da atuação dos profissionais de saúde especializados.

A reportagem também discute fatores que contribuem para o aumento desse tipo de ocorrência, como a expansão dos serviços de moto por aplicativo (Uber Moto e 99 Moto, que chegaram ao Recife entre 2021 e 2022), a precariedade do transporte público, a falta de políticas de educação continuada no trânsito e a insuficiência da fiscalização.

As indicações ao prêmio foram anunciadas pelo CRO-PE no último dia 20. Criado pelo Conselho, o reconhecimento tem como objetivo valorizar o papel do jornalismo na disseminação de informações de qualidade sobre saúde bucal, prevenção e os desafios enfrentados pelos profissionais da odontologia, estimulando a cobertura responsável e de impacto social.