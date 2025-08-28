Santa Casa do Recife adere ao programa "Agora Tem Especialistas"

Esta é o primeiro hospital filantrópico do estado que integra o programa do governo federal

Santa Casa (Foto: Divulgação)

A Santa Casa de Misericórdia do Recife vai aderir ao programa Agora Tem Especialistas, do governo federal, na sexta-feira (29). A unidade será o primeiro hospital filantrópico de Pernambuco a integrar a iniciativa.

Com a adesão, a instituição passará a atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e, em contrapartida, receberá crédito financeiro destinado a abater dívidas federais. A Santa Casa está entre os três primeiros hospitais privados e filantrópicos do país a ingressar nesta modalidade do programa.

O Programa Agora tem Especialistas visa reduzir o tempo de espera por atendimentos no Sistema Único de Saúde - SUS. Entre as ações desenvolvidas estão a ampliação de mutirões, o uso de unidades móveis de saúde (carretas), a aquisição de transporte sanitário e o fortalecimento da Telessaúde. Essas medidas contribuem para garantir mais agilidade, eficiência e equidade no acesso à saúde especializada.

O anúncio contará com a participação do diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Fernando Augusto Marinho dos Santos Figueira, além de outras autoridades do Ministério da Saúde.

Especialistas para Pernambuco

Ainda nesta semana, o Ministério da Saúde anunciou que Pernambuco receberá 17 médicos pelo programa em setembro. Eles ficarão distribuídos nos seguintes municípios: Palmares (12), Serra Talhada (três) e Ouricuri (dois). O Ceará receberá 64 médicos, e a Bahia, 48. Já para o Maranhão serão destinados 43 profissionais; Rio Grande do Norte, 32; Piauí, 27; Paraíba, 14; Alagoas, 10; e Sergipe, 5.

Ao todo, foram selecionados 501 médicos para atuar em todo o país pelo programa Agora Tem Especialistas. Para o Nordeste, que historicamente conta com menor número de médicos especialistas, serão destinados 260 profissionais.

