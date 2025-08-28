Governo anuncia licitação para delegacias e unidade dos bombeiros no Agreste

O investimento total é de mais de R$ 9 milhões. Licitação foi lançada durante o Ouvir Para Mudar

Anúncios somam mais de R$ 9 milhões (Foto: Divulgação/SDS-PE)

O governo de Pernambuco lançou a licitação para construção das delegacias de Casinhas e Surubim, além da implantação da Seção do Corpo de Bombeiros em Toritama. O investimento total é de mais de R$ 9 milhões.

As ações estão sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Social (SDS) e de suas operativas. Segundo dados da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGACE), houve queda nos principais indicadores de criminalidade em Pernambuco, incluindo a Área Integrada de Segurança 17 (AIS-17), que abrange seis municípios do Agreste.

Na AIS-17, os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) recuaram 22,7% entre janeiro e julho de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024, caindo de 655 para 506 casos. Apenas em julho, a redução foi de 26,2%, com 62 ocorrências, contra 84 no mesmo mês do ano anterior. Os roubos de veículos diminuíram 17,5% nos sete primeiros meses do ano, de 303 para 250 registros. Em julho, a queda foi de 28,8%, de 38 casos em 2024 para 27 em 2025. Não houve registros de roubos de cargas na região neste período.

Em Santa Cruz do Capibaribe, os CVPs tiveram redução de 19,5%, passando de 399 casos em 2024 para 321 em 2025, entre janeiro e julho. Os roubos de veículos também caíram, de 195 registros para 150, o que representa diminuição de 23,1%. Assim como na AIS-17, não houve registros de roubos de cargas na cidade em 2025.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, afirmou que as construções integram o programa Juntos pela Segurança. Segundo ele, as novas estruturas devem ampliar o atendimento à população e oferecer melhores condições de trabalho aos servidores.