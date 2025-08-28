Proprietários podem ofertar imóveis para aluguel pelo Conecta Recife

Aplicativo Conecta Recife (Foto: Gilberto Luiz/PCR)

Proprietários de imóveis no Recife agora podem anunciá-los pelo aplicativo Conecta Recife para oferecer habitação para aluguel a famílias contempladas pelo programa Tô em Casa, da Prefeitura do Recife. A nova fase passou a valer nesta quinta-feira (28).



O Tô em Casa foi lançado pela Prefeitura do Recife, por meio do ProMorar, com o objetivo de reduzir o déficit habitacional no município. Nesta iniciativa, a gestão custeia parte do aluguel. A PCR prevê atingir 1,2 mil famílias ao longo dos próximos quatro anos.



"Cerca de 85% do déficit habitacional no Recife é representado por famílias com ônus excessivo com aluguel. Essas famílias têm renda domiciliar de até três salários mínimos e comprometem mais de 30% de sua renda com o pagamento", contextualiza o chefe do Gabinete do ProMorar, João Charamba.



"Todo o processo de aluguel e cadastros de imóveis será realizado por meio do Conecta Recife. Para solicitar o benefício, é necessário realizar o pré-cadastro no aplicativo e apresentar as informações necessárias para análise da nossa equipe. Da mesma maneira, os locatários interessados em participar devem inserir seus imóveis na plataforma", explica Charamba.



A casa ou apartamento devem estar situados no Recife, fora de áreas de risco ambiental; sem débito relativo ao IPTU e com condições adequadas de moradia (sem rachaduras, mofo ou infiltração). A Prefeitura deverá entrar em contato para fazer uma avaliação e vistoria do imóvel com equipe técnica.



O aluguel será compartilhado entre o programa e a família locatária. Ambos devem pagar diretamente ao proprietário, na mesma data, definida no contrato de locação. Após aprovação, o imóvel entra na base de imóveis disponíveis para o programa e, quando houver compatibilidade com uma família candidata, será firmado o contrato de locação social. Além desse formato, o imóvel também pode ser indicado por uma família candidata do programa.



Em seguida, o contrato formal de locação entre as partes é firmado e a família contará com acompanhamento social. Na falta de pagamento, o programa garante por até três meses a parte do aluguel sob sua responsabilidade. O programa Tô em Casa irá fazer repasse de recurso financeiro para compartilhar o valor do aluguel com as famílias contempladas e assim melhorar as condições de moradia. O valor máximo do aluguel deverá ser R$ 1.000 e o valor máximo do voucher pago pela Prefeitura será de R$ 600. As famílias interessadas devem estar inscritas no Cadastro Único e não terem sido contempladas com programas habitacionais de interesse social.



O voucher será pago pela Prefeitura do Recife enquanto a família estiver inserida no perfil exigido. Será feito o monitoramento para verificar se o beneficiado continua em situação de vulnerabilidade. Também será realizado o acompanhamento social da família.