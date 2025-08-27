Governo de Pernambuco anuncia mais de R$ 150 milhões em investimentos para o Agreste

Anúncios foram feitos durante o Ouvir Para Mudar em Santa Cruz do Capibaribe (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quarta-feira (27), um total de R$ 153 milhões em investimentos durante a edição do Ouvir para Mudar de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste Setentrional. O valor será aplicado em áreas como segurança, saúde, educação, mobilidade e recursos hídricos

"Voltamos aqui em Santa Cruz do Capibaribe para escutar a população, mas não chegamos de mãos vazias. Assinamos ordens de serviço para restauração de uma importante estrada, para a construção de novas escolas, para a ampliação do Hospital de Limoeiro, para pavimentação na cidade de Vertentes. São ações que somam R$ 150 milhões e obras que vão fazer diferença na vida do povo que vive aqui no Agreste Setentrional”, disse a governadora Raquel Lyra.

Confira, abaixo, todos os anúncios feitos em Santa Cruz do Capibaribe:

Educação

Assinatura de convênio para construção de 2 escolas com quadra, 1 quadra poliesportiva e aquisição de mobiliário para escolas da rede municipal de ensino do município de Casinhas.

Construção de uma Nova Quadra Poliesportiva na Escola de Ensino Fundamental Gedeão Almeida – Catolé de Mitonho, Zona Rural de Casinhas.

Construção de uma nova Escola de Ensino Infantil e Fundamental anos iniciais e uma Quadra Poliesportiva no Sítio Catolé de Napoleão, Zona Rural de Casinhas.

Construção de uma Nova Escola Municipal e Quadra - Benedito Roseno Freire (Sítio Chatinha), em Altinho.

Aquisição de mobiliário para escolas da rede municipal de Casinhas.

Saúde

Assinatura de Ordem de Serviço para prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de material do Hospital Regional José Fernandes Salsa - Limoeiro.

Mobilidade

Assinatura de ordem de serviço para Restauração da PE-145, no trecho de 23,6 km entre Brejo da Madre de Deus - Entr. PE-160 (Jataúba).

Desenvolvimento Urbano e Habitação

Assinatura de ordem de serviço para Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Capeamento Asfáltico em diversas ruas do Município de Feira Nova.

Assinatura de Ordem de serviço para Contratação de Obras de Conservação e Manutenção de Vias Urbanas, Incluindo Serviços de Recomposição de Pavimentação, Recuperação e Limpeza de Dispositivos de Drenagem e Controle de Vegetação no Município de Vertentes.

Assinatura de convênio para execução de pavimentação em piso intertravado em diversas vias do município de Limoeiro.

Assinatura de convênio para viabilizar a construção de um canal de drenagem no município de Vertentes.

Assinatura de convênio para pavimentação asfáltica da via de acesso ao Distrito do Tambor em Vertente do Lério.

Assinatura de ordem de serviço para início das obras do Residencial Santa Cruz do Capibaribe – Módulo I, que contará com 144 unidades habitacionais, no município de Santa Cruz do Capibaribe, no âmbito do Minha Casa Minha Vida na Modalidade Fundo de Arrendamento Residencial - FAR.

Recursos Hídricos

Assinatura de ordem de serviço para contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de fornecimento, instalação e manutenção de 20 sistemas de dessalinização de água, durante 20 meses, nos municípios de Santa Cruz do Capibaribe, Casinhas, Orobó, Surubim, Toritama, Vertente do Lério.

Assinatura de ordem de serviço para Aquisição e Instalação de 2 ETAs de Ultrafiltração, cada uma com capacidade de 100 L/S, para o Sistema Jucazinho. Beneficiários: cerca de 65 mil habitantes do município de Casinhas, Santa Maria do Cambucá, Surubim, Toritama, Vertente do Lério e Vertentes.

Assinatura de autorização de licitação para adequação e ampliação da ETA Toritama. Beneficiários: cerca de 40 mil habitantes do município de Toritama.

Assinatura de autorização de projeto para a realização da Adequação e Ampliação de Rede de Abastecimento de Água no município de Casinhas.

Segurança

Assinatura de autorização de licitação para construção da Delegacia de Casinhas.

Assinatura de autorização de licitação para construção da Delegacia de Surubim.

Assinatura de autorização de licitação para construção da Seção do Corpo de Bombeiros de Toritama.

