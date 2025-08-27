Mais Médicos: 56 profissionais começam a atuar em Pernambuco

Os profissionais passaram a atuar nesta quarta-feira (27) no estado

Médicos ficarão distribuídos em 212 municípios dos 26 estados e no Distrito Federal (Foto: fernando Frazão/Agência Brasil)

A partir desta quarta-feira (27), Pernambuco passa a contar com 56 profissionais do Programa Mais Médicos. Um deles será destinado ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do estado.

A medida integra a 2ª chamada do 41º ciclo do programa, que prevê a distribuição de 1.498 médicos em 987 municípios e 23 DSEIs do país. Desse total, 1.446 atuarão em equipes de Saúde da Família e 53 nos DSEIs.

A região Nordeste receberá 443 médicos; o Norte, 235; o Centro-Oeste, 100; o Sudeste, 461; e o Sul, 259. Entre eles, 46 são pessoas com deficiência e 331 se autodeclaram pertencentes a grupos étnico-raciais.

Do total de profissionais, 1.139 têm registro em Conselhos Regionais de Medicina e começam a trabalhar entre 27 de agosto e 5 de setembro. Outros 359, formados no exterior, passarão pelo Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv) a partir de novembro.

O programa tem como meta alcançar 28 mil médicos até 2027. Atualmente, cerca de 26,4 mil profissionais atuam em 4,5 mil municípios, atendendo aproximadamente 67 milhões de pessoas.