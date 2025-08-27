Padre Carlos Fritzen será o novo reitor da Unicap

Padre Carlos Fritzen (Divulgação )

O Provincial dos Jesuítas do Brasil e presidente da Universidade Católica de Pernambuco, Padre Mieczyslaw Smyda, anunciou, nesta quarta-feira (27/08), a nomeação do Padre Carlos Fritzen como o futuro Reitor da Unicap. O Padre Carlos assumirá suas funções a partir de janeiro de 2026.

Atual Pró-reitor Administrativo da Unicap, Padre Carlos Fritzen é gaúcho de Campina das Missões. Bacharel em Teologia e Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Teologia e Filosofia, Mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e Doutor em Ciências Sociais e Humanas pela Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá, o futuro Reitor tem também pós-graduação em Gestão para Organizações Sociais da Sociedade Civil sem Fins Lucrativos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Tecnologias Aplicadas à Educação pela Faculdade Jesuítas São Luís (SP).

Desde dezembro de 2024, Padre Carlos Fritzen ocupa também o cargo de presidente do Conselho Diretor das Faculdades Católicas, associação mantenedora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e é membro do Conselho Econômico-Administrativo da Província dos Jesuítas do Brasil. Durante sete anos, foi coordenador da Federação Internacional Fé e Alegria, com sede em Bogotá.



Também foi diretor-presidente das mantenedoras e patronatos da Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social (Aneas).

"Neste momento de transição, gostaria de expressar meus votos de sucesso ao Padre Carlos Fritzen em sua nova jornada à frente da Unicap, a primeira universidade jesuíta do Norte e Nordeste. Estou certo de que sua experiência e dedicação contribuirão significativamente para o contínuo crescimento e desenvolvimento de nossa universidade, uma instituição que tem uma história identificada com o povo nordestino", ressaltou Padre Pedro Rubens, atual Reitor da Unicap.

Padre Pedro deixará o cargo de Reitor no dia 16 de janeiro de 2026 e iniciará um pós-doutorado, com base em Paris e Roma, mas vinculado à Unicap. "Agradeço primeiro a Deus, segundo ao Padre Peters que me preparou para essa missão, aos companheiros jesuítas da Unicap e, enfim, a todos e a cada pessoa pela colaboração e apoio durante minha gestão, desejando que as conquistas sejam consolidadas, os avanços continuados e a comunidade fortalecida. Vida longa à Católica de Pernambuco!", enfatizou Padre Pedro.