Visão Mundial: 70 anos de compromisso com a infância

Fundada em 1950 pelo missionário norte-americano Bob Pierce, após presenciar a dura realidade de uma criança órfã na China, a Visão Mundial nasceu com a missão de garantir dignidade e oportunidades para meninos e meninas em situação de vulnerabilidade. O gesto inicial de compaixão deu origem a um programa de apadrinhamento que cresceria rapidamente até se transformar, décadas depois, na maior organização não governamental cristã internacional.



Presente hoje em mais de 100 países, a instituição chegou ao Brasil em 1975 e, desde então, tem desempenhado papel fundamental na defesa dos direitos de crianças e adolescentes.



O início da atuação no Brasil marcou um divisor de águas. Inserida em um contexto de desigualdade social acentuada, a Visão Mundial estruturou projetos voltados para comunidades em risco, com o objetivo de oferecer não apenas assistência emergencial, mas também caminhos de transformação a longo prazo.



O modelo de apadrinhamento, que conecta crianças a padrinhos dispostos a contribuir com seu desenvolvimento, rapidamente se consolidou como um dos pilares da organização.



Ao longo das décadas, a instituição ampliou sua presença, firmando parcerias locais e nacionais e tornando-se referência no enfrentamento à pobreza e à violência. Programas educativos, projetos de geração de renda e campanhas de conscientização fortaleceram a rede de proteção infantil em diversos países.



Hoje, a Visão Mundial Brasil atua em múltiplas frentes. O apadrinhamento de crianças continua sendo uma das principais portas de entrada. Além disso, a ONG dedica esforços à proteção infantil, prevenindo e enfrentando casos de abuso, exploração e violência. Projetos pedagógicos e programas de capacitação são implementados em escolas e comunidades.



Ao investir no desenvolvimento de adultos, a organização garante que crianças possam crescer em ambientes mais estáveis e seguros.



A atuação também se estende a respostas emergenciais, como em desastres naturais, crises migratórias ou pandemias.

Atualmente, a instituição tem investido em tecnologia social, como o chatbot “Jéssica”, que orienta crianças e adolescentes sobre seus direitos, estimulando o protagonismo juvenil. Ao mesmo tempo, projeta ampliar sua atuação no apadrinhamento e em programas de proteção.



Para o diretor nacional da Visão Mundial Brasil, Thiago Crucciti, os próximos anos serão decisivos para ampliar o impacto da instituição:

“O nosso compromisso é continuar promovendo vida plena para cada criança e adolescente, expandindo os programas para alcançar ainda mais comunidades. Queremos unir inovação e solidariedade, garantindo que nenhuma criança seja deixada para trás. O futuro da Visão Mundial é o futuro das crianças que atendemos.”