Vaqueiro cai de cavalo durante treino e morre pisoteado
O caso aconteceu npo município de Panelas, no Parque de Vaquejada Haras Portugal Ranch
Publicado: 26/08/2025 às 18:44
Vaqueiro caiu e foi pisoteado por cavalo em treino em Panelas (Foto: Reprodução/Instagram)
Um vaqueiro identificado como Gilvan José da Silva, conhecido como Gil Vaqueiro, 52 anos, morreu pisoteado enquanto realizava um treinamento no município de Panelas, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (25) no Parque de Vaquejada Haras Portugal Ranch.
No momento do acidente, Gilvan tentava derrubar um boi na pista de um haras localizado na área rural do município. Ele se desequilibrou, caiu do animal e acabou sendo pisoteado. O caso foi registrado em vídeo.
O vaqueiro foi encaminhado para uma unidade de saúde de Panelas, chegou a ser transferido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, mas não resistiu aos ferimentos. Gilvan morava em Cupira, também no Agreste, e era agricultor.
Parque de Vaquejada Haras Portugal Ranch lamentou o caso por meio de postagem no Instagram.