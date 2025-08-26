° / °

PRISÃO

Homem suspeito de ameaçar Felca tem prisão preventiva decretada

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, 22 anos, foi preso em Olinda, no Grande Recife, na segunda (25)

Larissa Aguiar

Publicado: 26/08/2025 às 14:29

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos/Reprodução

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos (Reprodução)

A Justiça converteu em prisão preventiva o flagrante de Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, 22 anos, suspeito de ameaças contra o youtuber Felca e invasão de dispositivos informáticos. A audiência de custódia aconteceu na manhã desta terça-feira (26), na Central Especializada das Garantias.

Detido com Cayo Lucas, Paulo Vinicios Oliveira Barbosa também teve a preventiva decretada por invasão de dispositivos informáticos.

Além da conversão, também foi homologado o cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) contra Cayo Lucas, realizado em ação conjunta das Polícias Civis de São Paulo e Pernambuco. O mandado está relacionado às ameaças contra o influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido nas redes sociais como Felca.

Após a audiência de custódia, os dois suspeitos foram encaminhados ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife. 

Segundo a decisão, os investigados deverão permanecer em Pernambuco. O processo referente ao mandado expedido pelo TJSP seguirá tramitando normalmente, com a Justiça pernambucana responsável por atender às solicitações de São Paulo. Já a investigação relacionada à invasão de dispositivos informáticos terá inquérito próprio conduzido pela Polícia Civil de Pernambuco, e o processo deverá correr em uma das Varas Criminais de Olinda.

