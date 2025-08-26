Homem suspeito de ameaçar Felca tem prisão preventiva decretada

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, 22 anos, foi preso em Olinda, no Grande Recife, na segunda (25)

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos (Reprodução)

A Justiça converteu em prisão preventiva o flagrante de Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, 22 anos, suspeito de ameaças contra o youtuber Felca e invasão de dispositivos informáticos. A audiência de custódia aconteceu na manhã desta terça-feira (26), na Central Especializada das Garantias.

Detido com Cayo Lucas, Paulo Vinicios Oliveira Barbosa também teve a preventiva decretada por invasão de dispositivos informáticos.

Além da conversão, também foi homologado o cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) contra Cayo Lucas, realizado em ação conjunta das Polícias Civis de São Paulo e Pernambuco. O mandado está relacionado às ameaças contra o influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido nas redes sociais como Felca.

Após a audiência de custódia, os dois suspeitos foram encaminhados ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife.

Segundo a decisão, os investigados deverão permanecer em Pernambuco. O processo referente ao mandado expedido pelo TJSP seguirá tramitando normalmente, com a Justiça pernambucana responsável por atender às solicitações de São Paulo. Já a investigação relacionada à invasão de dispositivos informáticos terá inquérito próprio conduzido pela Polícia Civil de Pernambuco, e o processo deverá correr em uma das Varas Criminais de Olinda.