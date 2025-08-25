Rolê REC’n’Play será realizado pela primeira vez em Caruaru nesta semana

Festival gratuito reúne mais de 100 atividades em edição especial ao longo de três dias, com trilhas voltadas para tecnologia, negócios, artes e apresentações culturais; inscrições estão abertas

REC’n’Play acontece nos dias 28, 29 e 30 de agosto no Agreste (Foto: Divulgação)

O município de Caruaru, no Agreste, recebe nos dias 28, 29 e 30 de agosto o Rolê REC’n’Play, com mais de 150 horas de atividades gratuitas, entre debates com convidados especiais, arenas temáticas, oficinas e apresentações culturais. Na ocasião, será inaugurada a nova sede do Armazém da Criatividade – Porto Digital, no prédio da antiga Fábrica Caroá.

Com o tema “O Futuro Nos Conecta”, o evento será realizado pela Ampla e pelo Porto Digital, com patrocínio do Governo de Pernambuco. A programação aborda desde a importância da cultura organizacional e da gestão de pessoas como diferencial competitivo até os caminhos para o desenvolvimento de startups.

Oficinas de Python e robótica oferecem a professores e crianças a oportunidade de se aprofundar em um aprendizado prático, enquanto arenas temáticas promovem interatividade, competições e exposições em uma jornada envolvente.

A trilha Inteligência Artificial apresenta uma programação voltada para quem deseja compreender o impacto da IA nos dias atuais.

Na trilha Economia Criativa, a programação inclui experiências imersivas, oficinas práticas, prototipagem, artesanato e vivências gastronômicas conduzidas pelo Senac.

A trilha Arte, Cultura e Lazer traz exposições, apresentações para o público infantil, jogos, brincadeiras, shows e expressões culturais fazem parte da programação, que conta ainda com a presença de grandes artistas da cena pernambucana.

Entre os participantes confirmados estão Igor Coelho – criador e apresentador do Flow Podcast –, Mikaela Gomes – modelo e influenciadora – e a cantora e compositora Gabi da Pele Preta, que irão conduzir bate-papos sobre comunicação digital, moda e carreira, estimulando conexões inspiradoras.

Na programação musical, estarão os artistas Almério e Joyce Alane. Para a criançada, o Mundo Bita apresenta o "Show do Bita - Crescer e Aprender".

Inscrições

Os interessados em vivenciar essa experiência já podem se inscrever gratuitamente pelo site: http://role.recnplay.pe. Com um único cadastro, os participantes terão acesso à programação completa de educação, negócios, experiências e entretenimento. A inscrição é válida para todo o evento.

No entanto, a participação em cada atividade estará sujeita à lotação das salas, respeitando o critério de ordem de chegada. Confira aqui a programação completa.

