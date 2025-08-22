Shopping em Paulista recebe feira de empreendimentos de artesãos

Evento realizado durante todo o mês de agosto destaca os pequenos negócios de artesãos da cidade

Feira de artesanato (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Uma feira de artesanato está sendo realizada até o fim de agosto no Paulista North Way Shopping, no Grande Recife. O evento tem expositores de áreas como moda, acessórios, calçados, tecnologia, gastronomia e mais.

Entre as novidades estão a Charme Design de Acessórios, a Exclusiva Store com moda feminina, Dona Gigi Moda Kids, Day Tavares Confeitaria, entre outras. O evento é realizado na Praça de Eventos do Piso L1 e a entrada é gratuita.

De acordo com dados da Receita Federal, o Nordeste se destacou no primeiro trimestre deste ano com a criação de 236 mil novos pequenos negócios, sendo 74% deles microempreendedores individuais (MEIs).

Em Pernambuco foram 40.566 pequenos negócios no primeiro trimestre, que representa um crescimento de 42,3% em relação ao mesmo período de 2024.

