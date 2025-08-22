Projeto Ressignificar transforma vidas de crianças e adolescentes

Em apenas quatro anos, a iniciativa já impactou diretamente a vida de mais de 4 mil alunos do Ensino Fundamental I e II, em escolas públicas de Barreiros, Gameleira e Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco

Projeto ressignificar (Divulgação)

Promover o autoconhecimento, fortalecer vínculos sociais e abrir caminhos para o futuro. Esses são os pilares do Programa Ressignificar, criado em 2021 pelo Instituto Marcos Hacker de Melo (MHM).

Em apenas quatro anos, a iniciativa já impactou diretamente a vida de mais de 4 mil alunos do Ensino Fundamental I e II, em escolas públicas de Barreiros, Gameleira e Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Fundado por Aparecida Hacker de Melo, o projeto nasceu do desejo de transformar a dor da perda do filho em ação social.

“Eu criei o Instituto após o falecimento do meu filho, seguindo o meu fluxo, com a minha missão. Hoje, trabalhar com educação e desenvolvimento dessas crianças e adolescentes me traz muita satisfação pelo impacto que estamos levando a tantos municípios em tão pouco tempo”, afirma.

O Ressignificar atua com foco no desenvolvimento socioemocional e sociocultural dos estudantes. Para isso, disponibiliza livros customizados que auxiliam professores e alunos na construção de competências como empatia, autoconfiança e autoestima. Além do conteúdo pedagógico, oferece atividades no contraturno escolar, como música, esportes e oficinas de cidadania. “Queremos que os estudantes se conheçam melhor e aprendam a lidar com emoções, fortalecendo não apenas o crescimento pessoal, mas também suas relações com os outros. É incrível ver como esse processo transforma a vida deles de forma positiva e duradoura”, explica Aparecida. O programa também promove visitas culturais e mantém um coral com 30 alunos.

Outro ponto forte da iniciativa é a alfabetização na idade certa. Para alcançar esse objetivo, o Instituto MHM contrata facilitadores para atuarem em sala de aula, apoiando professores e estudantes tanto nas atividades pedagógicas quanto em momentos de recreio e reforço escolar.

Esse modelo já trouxe resultados expressivos: em 2023, Rio Formoso e Barreiros alcançaram o primeiro lugar no IDEB entre os municípios pernambucanos do Fundamental I e conquistaram o Selo Ouro Nacional de Compromisso com a Alfabetização.

