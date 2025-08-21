Repórter do Diario de Pernambuco chega à final do II Prêmio CRO-PE de Odontologia e Jornalismo

Jorge Cosme é finalista com a matéria "Aumento de reconstruções de face após acidentes de moto preocupa profissionais do Hospital da Restauração"

Repórter do Diario de Pernambuco Jorge Cosme (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O jornalista Jorge Cosme, do Diario de Pernambuco, é finalista do II Prêmio CRO-PE de Odontologia e Jornalismo, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia em Pernambuco. O repórter concorre na categoria Impresso/Online com a matéria “Aumento de reconstruções de face após acidentes de moto preocupa profissionais do Hospital da Restauração”.

As indicações foram anunciadas nesta quarta-feira (20) pelo Conselho Regional de Odontologia em Pernambuco e o resultado será divulgado na próxima quinta-feira (28) durante cerimônia oficial no Bairro do Recife.

A reportagem publicada no Diario de Pernambuco aborda o aumento de reconstruções de face após acidentes de moto, tema que evidencia o impacto da violência no trânsito e a importância da atuação de profissionais especializados.

A matéria finalista destaca questões como o crescimento do trabalho com moto por aplicativo (Uber Moto e 99 Moto, que chegaram a Recife em 2021/2022), além da deficiência do transporte público, ausência de educação continuada no trânsito e fiscalização insuficiente.

O prêmio, criado pelo CRO-PE, busca reconhecer o papel do jornalismo na disseminação de informações de qualidade sobre saúde bucal, prevenção e os desafios enfrentados pelos profissionais da área.

