Pernambuco recebe 32 novas Unidades Odontológicas Móveis para fortalecer saúde bucal

Equipamentos tiveram custo de R$ 12,15 milhões e serão destinadas para áreas remotas e de difícil acesso

Nordeste vai receber 207 equipamentos, que tiveram custo de R$ 78,65 milhões (Foto: Divulgação)

Pernambuco recebe nesta semana 32 novas Unidades Odontológicas Móveis, que fazem parte do Novo PAC Saúde, do governo federal. Ao todo, foram investidos R$ 12,15 milhões para aquisição destes equipamentos.

As unidades serão voltadas para atender moradores de áreas de difícil acesso, como aqueles que vivem em zonas rurais, quilombolas, indígenas, assentadas e outras comunidades vulneráveis. Cada unidade tem o potencial de atender cerca de 3,5 mil pessoas.

De acordo com o governo, a região Nordeste vai receber 207 equipamentos, que tiveram custo de R$ 78,65 milhões. Já o Sudeste deverá receber 45 unidades, o Centro-Oeste 32 e o Sul 21. O governo federal explicou que priorizou as regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica, extensão territorial e proporcionalidade regional.

Por meio das unidades móveis, os profissionais de saúde oferecem atendimento básico em comunidades. Os municípios também podem utilizá-las para fazer procedimentos especializados, como tratamento endodôntico (canal), odontopediatria, cirurgia oral e próteses dentárias.



Confira abaixo os municípios pernambucanos que receberão as unidades móveis:

Água Preta

Aliança

Araçoiaba

Bom Conselho

Buíque

Caetés

Canhotinho

Capoeiras

Casinhas

Condado

Floresta

Iati

Ibimirim

Inajá

Ipubi

Itaquitinga

Jaqueira

Jurema

Manari

Maraial

Pedra

Petrolina

Quipapá

Salgadinho

Santa Cruz

Santa Maria da Boa Vista

São Benedito do Sul

São João

Serra Talhada

Tacaratu

Tupanatinga

Xexéu

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Brasil

O objetivo do governo federal é entregar 400 unidades nesta primeira fase, com investimento de R$ 152 milhões. Ao todo, 1,4 milhão de pessoas devem ser atendidas por estes equipamentos. Já na segunda fase, prevista para conclusão em dezembro de 2025, prevê a entrega de outras 400 unidades.

O Ministério da Saúde estima que a entrega das 800 unidades alcance 2,8 milhões de brasileiros.

As Unidades Odontológicas Móveis são veículos adaptados com consultórios odontológicos completos, incluindo cadeira odontológica, aparelho de raio-x, ar-condicionado, gerador de energia, fotopolimerizador, canetas de alta e baixa rotação, entre outros equipamentos essenciais para atendimento de qualidade em áreas remotas, como frigobar e exaustor. Para garantir segurança, eficiência e continuidade nos serviços, a previsão é que a frota seja renovada a cada cinco anos.



Os veículos são usados pelas equipes de Saúde Bucal (eSB), compostas por cirurgião dentista e auxiliar e/ou técnico em saúde bucal, habilitadas pelo Ministério da Saúde. As eSB credenciadas no país passaram de 29 mil, em 2022, para 34 mil em 2024.

Balanço

Em 2025, o governo investiu R$ 2,68 bilhões em ações de saúde bucal em todo o país. Até o fim do ano, está previsto um aporte adicional de R$ 1,69 bilhão, totalizando mais de R$ 4,5 bilhões em investimentos destinados à ampliação do acesso, qualificação dos serviços e recursos para o Brasil Sorridente.

