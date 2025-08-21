Mulher dá gritos de alegria ao saber que carro de amiga foi recuperado pela PRF após roubo

Veículo havia sido roubado há 15 dias no Recife e foi localizado em Salgueiro, no Sertão

Carro foi recueprado pela PRF em Salgueiro (Foto: PRF)

Uma mulher deu gritos de alegria ao saber que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) havia recuperado o carro roubado de sua amiga.

Um agente deu a notícia à amiga da proprietária, que também estava no carro durante o assalto, após o veículo ser localizado em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, na terça-feira (20).

“Estou ligando para informar que nós recuperamos o seu veículo aqui na cidade de Salgueiro no dia de hoje, está bom?”, informou um agente da PRF à amiga da proprietária do carro.

Do outro lado da linha a mulher responde: “É sério? Em ótimas condições?”, e dá gargalhadas após o policial confirmar que o carro estava sem prejuízos.

De acordo com a PRF, o carro havia sido roubado no Recife no dia 5 de agosto e os suspeitos foram localizados no veículo 16 dias depois no Sertão. Dois homens que estavam no veículo ainda tentaram fugir pelo matagal, mas foram detidos pelos policiais.

Eles foram avistados pelos agentes durante uma fiscalização na BR-116. Após a ordem de parada, o motorista acelerou e fugiu por 20 Km, acessou uma estrada de terra e fugiu por mais 5 Km, até colidir em uma porteira.

Três homens saíram do carro e correram para o matagal, mas os dois passageiros foram alcançados. Eles informaram que estavam seguindo com o motorista, que iria vender o carro em Cabrobó.

Os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro. O carro será devolvido à proprietária.

