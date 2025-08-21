Vendaval, baixa umidade e chuva: Inmet faz alertas para regiões de Pernambuco

Os avisos, que seguem até esta sexta-feira (22), indicam riscos moderados, mas exigem atenção da população e acompanhamento das orientações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, nesta quinta-feira (21), três alertas de perigo potencial para municípios de Pernambuco, envolvendo vendaval, acumulado de chuva e baixa umidade do ar. Os avisos, que seguem até esta sexta-feira (22), indicam riscos moderados, mas exigem atenção da população e acompanhamento das orientações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.



O alerta de vendaval foi iniciado às 13h e segue até as 18h desta quinta-feira. A previsão é de ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de queda de galhos de árvores. O aviso atinge municípios como Afogados da Ingazeira, Afrânio, Águas Belas e Alagoinha. O INMET orienta que, em caso de rajadas, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.



Já o aviso para chuvas intensas teve início às 9h35 desta quinta (21) e vale até as 10h da manhã desta sexta (22). A previsão indica precipitação entre 20 a 30 mm por hora, ou até 50 mm em um único dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis. Cidades como Água Preta e Barreiros estão incluídas no alerta. A recomendação é não enfrentar o mau tempo, observar alterações em encostas e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Além disso, há alerta para baixa umidade do ar, válido entre as 12h desta quinta e às 20h da sexta-feira (22). A umidade relativa deve variar entre 20% e 30%, condição que pode trazer riscos à saúde e favorecer incêndios florestais. O aviso abrange municípios como Afrânio e Araripina. Para amenizar os efeitos, o INMET orienta que a população beba bastante líquido, evite esforços físicos nas horas mais secas e reduza a exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.



Em todos os casos, os órgãos de proteção reforçam que a população deve buscar informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193) em situações de risco ou emergência.