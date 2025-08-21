Carro roubado no Recife é recuperado após tentativa de fuga por 25 km, em Salgueiro

Motorista do carro roubado no Recife, há 15 dias, transitava pela BR 116 quando recebeu ordem de parada em fiscalização da PRF e tentou fugir

Agente da PRF faz vistoria no carro após a tentativa de fuga (DIVULGAÇÃO/PRF)

Após uma fuga por 25 km, um carro roubado foi recuperado na terça-feira (20), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Dois homens que estavam no veículo ainda tentaram fugir pelo matagal, mas foram detidos pelos policiais.

Segundo a PRF, uma equipe realizava uma fiscalização na BR 116, quando avistou um carro reduzir a velocidade de forma suspeita ao se aproximar da blitz. Foi dada ordem de parada ao motorista, mas ele acelerou e fugiu por 20 Km, acessou uma estrada de terra e fugiu por mais 5 Km, até colidir em uma porteira.

Três homens saíram do carro e correram para o matagal, mas os dois passageiros foram alcançados. Eles informaram que estavam seguindo com o motorista, que iria vender o carro em Cabrobó.

Em consulta, a equipe descobriu que o carro havia sido roubado no Recife no dia 5 de agosto deste ano. A PRF confirmou que os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro e o veículo será devolvido à proprietária.