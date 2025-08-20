Arena de Pernambuco promove Semana da Pessoa com Deficiência com programação gratuita

Evento será realziaod na Arena Pernambuco no dia 23 de agosto (Foto: Divulgação)

A Arena de Pernambuco promove, no dia 23 de agosto, a Arena da Inclusão, evento gratuito e exclusivo para pessoas com deficiência e seus familiares. O evento oferece serviços gratuitos de saúde, cidadania, beleza, lazer, cultura e shows, das 8h às 17h.

No evento, o público terá acesso a consultas médicas em diferentes especialidades, atendimento da Carreta da Mulher (em parceria com a Secretaria de Saúde de Pernambuco) e ao REAC – Registro Estadual do Autista, além de serviços de cidadania como emissão de documentos, CIPTEA, Carteira Livre Acesso, Defensoria Pública, SEDEPE, Detran-PE, Neoenergia, Compesa, Balcão de Direitos e orientação jurídica.

Na programação, também estão incluídas ações de beleza e bem-estar, como salão inclusivo para crianças atípicas, salão de beleza, maquiagem e massagem inclusiva promovida pela Associação Pernambucana de Cegos (APEC).

Haverá, ainda, brinquedos infláveis, teatro, musicoterapia, oficina de pintura, super-heróis, apresentações culturais, Turma do FomFom do Detran, Museu da Sociedade Bíblica do Brasil e uma área de alimentação gratuita com pipoca, picolé e algodão-doce. O encerramento contará com shows musicais.

“A Arena da Inclusão é um espaço vital para acolher, cuidar e valorizar cada pessoa, independentemente de suas limitações. É sobre criar oportunidades reais e construir juntos um caminho para a inclusão”, destaca a diretora-presidente da Arena de Pernambuco, missionária Michele Collins.