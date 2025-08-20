Presidente do Creci-PE, Francisco Monteiro, morre aos 77 anos

Francisco Monteiro morreu aos 77 anos (Foto: Divulgação/CRECI-PE)

O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco (Creci-PE), Francisco Monteiro, faleceu na noite desta quarta-feira (20), aos 77 anos, em Petrolina. A informação foi confirmada pela instituição, que divulgou uma nota de pesar destacando a trajetória e o legado do dirigente.

De acordo com a empresa Techmetria e Condomínio Interativo, Francisco Monteiro estava participando da entrega de credenciais aos novos corretores de imóveis, em Petrolina, pouco antes de sua morte.

Segundo o Creci-PE, o presidente do Creci-PE dedicou a vida à valorização dos corretores de imóveis e ao fortalecimento da categoria. A entidade afirmou que ele esteve sempre presente na condução dos trabalhos do Conselho, o qual preside desde 2019.

Na nota, a entidade destacou que Monteiro deixa um legado de “trabalho intenso e transformador”. O texto ressalta ainda que sua atuação será lembrada como exemplo de dedicação ao próximo.

“Com a partida de Francisco, o Creci Pernambuco perde não apenas um líder, mas um verdadeiro amigo dos corretores e defensor incansável da categoria. Seu falecimento ocorreu enquanto estava em missão de trabalho, reforçando o que sempre foi sua marca: o compromisso até o último instante de sua vida”, diz o comunicado.

O Conselho também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão. “Sua vida foi marcada pelo trabalho, pela humildade e, sobretudo, pela fé que o sustentava em cada passo da caminhada. Partiu deixando a certeza de que cumpriu sua missão”, conclui a nota.

As informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.