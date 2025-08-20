Governo lança licitação para concluir Elevado Bom Pastor, na Avenida Caxangá

A obra está parada há 11 anos e o governo visa construir um parque urbano para integrar o elevado

Projeto do Elevado Bom Pastor, na Avenida Caxangá (Foto: Divulgação)

O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), lançou a licitação para executar as obras que vão finalizar o Elevado Bom Pastor, na Avenida Caxangá, no bairro Engenho do Meio, no Recife. A estrutura estava abandonada há mais de 10 anos e será convertida em uma estação funcional do BRT, no nível superior, e em Parque Urbano, no nível inferior.

O certame, publicado pela Secretaria de Administração no Diário Oficial, tem valor máximo estimado de R$ 19 milhões e sessão de disputa marcada para 4 de setembro de 2025, às 10h. O início da obra está previsto em até dois meses (outubro/início de novembro), com prazo de execução de 10 meses.

"Hoje, a existência do viaduto incompleto piora o sistema; vamos dar a ele a funcionalidade de uma estação de BRT", afirma Francisco Sena, secretário-executivo de Desenvolvimento Urbano.

O objetivo da obra é fechar a lacuna entre paradas da Caxangá e restabelecer a lógica de corredor expresso. Segundo a pasta, a intervenção melhora o fluxo na Caxangá, elimina paradas improvisadas na avenida e reduz deslocamentos excessivos entre estações.

As obras serão financiadas com recursos do Novo PAC Mobilidade - Cidades Sustentáveis e Resilientes (OGU, não reembolsável) e contrapartida do Estado, sendo aproximadamente R$ 15 milhões do governo federal e R$ 4 milhões dos cofres estaduais.

Abandono

O viaduto foi projetado exclusivamente para os BRTs, com a previsão de uma estação elevada e de um espaço no térreo urbanizado, destinado à oferta de serviços.

No entanto, após o abandono das obras pouco depois da Copa do Mundo de 2014, a área passou a sofrer degradação, trazendo riscos para o comércio e para as residências do entorno. A ausência da estação elevada também prejudicou os usuários do BRT Leste-Oeste, já que a distância entre as paradas mais próximas ultrapassa mil metros, dificultando o embarque e o desembarque.

O que será feito

- Estação de BRT no nível superior do elevado, com escada rolante e elevador para acesso seguro e acessível.

- Requalificação completa do espaço inferior, com paisagismo, pequenas quadras, quiosques e ordenamento do comércio local, atendendo, inclusive, o público do Hospital Barão de Lucena.

- Integração à operação do sistema. Após a obra concluída, a estação será incorporada à concessão e administrada pela Nova Mobi, que participou da concepção técnica junto à Seduh e ao Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).