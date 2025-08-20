° / °

Motociclista e ciclista morrem em sinistro na BR-408 em Paudalho

O acidente aconteceu por volta das 6h30, no quilômetro 74 da rodovia, segundo a  Polícia Rodoviária Federal (PRF). A moto atingiu a bicicleta em área urbana  

Diario de Pernambuco

Publicado: 20/08/2025 às 10:03

Bicicleta atingida por moto ficou no meio da rua /PRF

Um motociclista e um ciclista morreram em um sinistro de trânsito, nesta quarta (20), na BR-408, em Paudalho, na Zona da Mata Norte pernambucana.

O acidente aconteceu por volta das 6h30, no quilômetro 74 da rodovia, segundo a Polícia Rodoviária federal (PRF).

Ainda segundo a PRF, a suspeita é de que a moto atingiu a bicicleta no momento em que o ciclista atravessava a rodovia em uma área urbana.

A PRF informou que a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística foram acionados.

Os nomes das vítimas não foram divulgados oficialmente.

Imagens divulgadas pela PRF mostram a bicicleta no chão e a moto no acostamento da pista.

BR-408 , moto , motociclista , Paudalho , sinistro
