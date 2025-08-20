Motociclista e ciclista morrem em sinistro na BR-408 em Paudalho
O acidente aconteceu por volta das 6h30, no quilômetro 74 da rodovia, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A moto atingiu a bicicleta em área urbana
Publicado: 20/08/2025 às 10:03
Bicicleta atingida por moto ficou no meio da rua (PRF)
Um motociclista e um ciclista morreram em um sinistro de trânsito, nesta quarta (20), na BR-408, em Paudalho, na Zona da Mata Norte pernambucana.
O acidente aconteceu por volta das 6h30, no quilômetro 74 da rodovia, segundo a Polícia Rodoviária federal (PRF).
Ainda segundo a PRF, a suspeita é de que a moto atingiu a bicicleta no momento em que o ciclista atravessava a rodovia em uma área urbana.
A PRF informou que a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística foram acionados.
Os nomes das vítimas não foram divulgados oficialmente.
Imagens divulgadas pela PRF mostram a bicicleta no chão e a moto no acostamento da pista.